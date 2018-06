10 AND OUT? Lionel Messi fortviler, mens kroatene jubler i bakgrunnen. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Messi - og Ronaldo - har ødelagt for seg selv

Publisert: 21.06.18 23:02 Oppdatert: 22.06.18 01:24

Willy Caballero gjør en av VM-historiens største keepertabber, Argentina er komisk dårlige i forsvar og Lionel Messi får kjeft for at han ikke gjør som han vil.

Hvorfor er han ikke like god som i Barcelona?

Fordi dette er et verdensmesterskap.

Det er nesten ingen som dominerer i VM i fotball, og det er i hvert fall ingen som leker seg som Messi og Ronaldo har gjort det i år etter år i Spania.

Pelé var stor i 1970, Johan Cruyff det samme i 1974, Diego Maradona sto bak tidenes VM-prestasjon i 1986, Ronaldo løftet Brasil til gull i 2002, Zinedine Zidane var fantastisk i 2006 og det er muligens et par eksempler til.

Men det er lag som vinner VM, og det er jevne, tette kamper. Mange nasjoner legger seg lavt, som i år, der scoringsnittet er 2,22 mål etter de 23 første kampene. Bare Italia-VM i 1990 med 2,21 har et lavere tall (selv om det er tidlig denne gangen).

Ingen kan regne med at en enkeltspiller skal herje, heller ikke Lionel Messi . Han er kaptein, det er han ikke vant til å være i hverdagen, og han er ikke typen som med kroppsspråk og ord drar med seg de andre i motgang. Han gjør det med ballen i beina, oftest i medgang, men i VM er det for liten plass, selv for ham, og laget hans ser for dårlig ut.

Det samme har Messi selv gjort. I glimt ser vi storheten hans, men litt for sjelden. Når han heller ikke løper seg i senk blir kritikken deretter, men det har aldri vært Messis hovedoppgave å jage etter ballen, og det spørs om det noen gang kommer til å bli det. Han er ikke vant til det heller.

Heller ikke i 2014, da det ble finaleplass, var Messi voldsomt god i de fire siste cupkampene (selv om han selvsagt var viktig). Mot Sveits i 8-delsfinalen tuslet han litt rundt i 120 minutter, men ble reddet av en målgivende pasning to minutter før ekstraomgangene var over. (Les om Messi i den kampen her .)

For fire år siden forsvant Cristiano Ronaldo i gruppespillet. På mange måter har de to «ødelagt» litt for seg selv ved å skjemme oss bort år etter år. De scorer så mange mål de vil i serien, og en av dem har vært på det vinnende laget i fem år på rad og i åtte av de 11 siste Champions League-finalene.

Vi blir fôret med fantasifotball, eventyrlige spillere på stjernespekkede lag. Både Messi og Ronaldo er vant til å få veldig god plass, vant til medspillere som er bedre enn motstanderne, og det kommer alltid en ny sjanse.

De har selvsagt bidratt sterkt til at Barcelona og Real Madrid har vært så suverene, men selv to av de beste fotballen har sett vil merke det når lagene jevner seg ut. De beveger seg opp mot ett mål i snitt pr. kamp i klubblaget, de beveger seg ned mot 0,5 mål pr kamp på sine landslag, og enda lavere i de største kampene.

Men forventningene til de to er fortsatt like høye, og derfor er Cristiano Ronaldos åpning av dette mesterskapet særdeles spennende.

Han fikk ikke til så mye i sine tre første VM, men fire mål på to kamper har gitt ham en drømmestart. Kanskje, kanskje gjør det at han kan løfte Portugal opp som en gullkandidat.

Det blir ikke lett, og ingen kan forvente at han skal klare det.

Men han reiser neppe fra Russland som en taper, slik rivalen Lionel Messi risikerer.