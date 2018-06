STORE MENN: Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Hvem er størst? Foto: AP/REUTERS

Hører Ronaldo med i dette selskapet?

Publisert: 20.06.18 18:13 Oppdatert: 20.06.18 18:32

Tenk om vi hadde hatt sosiale medier da Pelé og Maradona herjet.

Cristiano Ronaldo stanger inn sitt fjerde VM-mål på to kamper og hele verden tar av igjen. Selvsagt.

For en målscorer. For en posør. For en type. For en mann av sin tid.

Cristiano Ronaldo var middels i sine første 13 VM-kamper (tre ganske ubetydelige mål), men har vært ekstremt skarp ut i de to siste (fire svært viktige mål). Historien er glemt, en 2018-tsunami utløses på sosiale medier. Ronaldo hylles som ustoppelig, det diskuteres om han er best gjennom tidene, og vi vet hvem han vil stemme på selv.

At den første scoringen kom på straffe og den andre var en keepertabbe er det ingen som snakker om, og dét er strengt tatt ikke så nøye heller. Ronaldo har hatt en råsterk VM-start, selv til ham å være, og han har også vist seg som en pådriver og en stor fremspiller ved to anledninger.

Ronaldos aura gjør også at nesten ingen snakker om at 46 av hans 47 frispark i EM- og VM-historien ikke har gått i mål. Når han rygger seg på plass 20 meter fra mål forventer likevel de fleste at det blir scoring, slik det på vakkert vis ble mot Spania.

Da kunne han klø seg på haken å peke på seg selv som «Goat», the Greatest Of All Time , som et svar på et intervju der Lionel Messi stilte opp med en geit. Igjen og igjen plasserer Ronaldo seg selv i potten blant de aller største gjennom tidene. «MELHOR JOGADOR DO MONDO» står det ved statuen utenfor museet hans på Madeira, den beste spilleren i verden. Vi vet at dette er en besettelse.

Foran møtet med Marokko anlegger han et lite bukkeskjegg, et herlig stunt og naturligvis gjennomtenkt av teamet hans. De vet at dette vil gå som en viral virvelvind til milliarder av mennesker, det er PR-arbeid på Goat-nivå, selv om Zlatan Ibrahimovic sikkert mener at han bør være med i den duellen.

Cristiano Ronaldo er sjelden vare. Som ren avslutter er han kanskje Goat, som ren hodespiller er han trolig Goat og som rent treningsprodukt er han høyst sannsynlig Goat.

Men den beste spilleren gjennom tidene, helt der oppe med Pelé, Maradona og Messi? Det går ikke for meg. Jeg synes Cristiano Ronaldo er i sjiktet under, med den originale Ronaldo, Zidane og noen andre storheter.

Selv et VM-gull kan ikke forandre det, det har jo Zidane og brasse-Ronaldo også forresten.

Men det er selvsagt lov å være uenig, som VGs sportssjef Øyvind Brenne, og jeg vet hva de sosiale mediene vil mene dersom Portugals nummer 7 står der med VM-trofeet 15. juli.

Og da vil det klø voldsomt på haken hans.