Gruppeseier kan gi tøffere VM-vei for England: – Vi vil vinne!

Publisert: 24.06.18 19:44

FOTBALL 2018-06-24T17:44:00Z

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) (England-Panama 6–1) Eksperter antyder at det ikke lønner seg å vinne VM-gruppen for England. Landslagssjef Gareth Southgate og kompani er ikke enig – før thrilleravslutningen i gruppe G.

Det unormale 6–1-resultatet mot Panama plasserer Belgia og England helt likt på tabellen. Ifølge FIFA-reglene skilles da lag etter disiplinære poeng – altså antall gule og røde kort. Før kampstart i Kaliningrad torsdag kveld har England fått ett gult kort mindre enn belgierne, så ved uavgjort resultat i storkampen vil faktisk kortene underveis avgjøre plasseringen.

Og hvorfor er dette viktig, samme kveld som England uansett har slått følge med Belgia videre i VM?

Jo, fordi veien videre mot en VM-finale ser forskjellig ut ettersom hvem man møter. Men her er eventualitetene mange, det samme med slagkraften til de forskjellige lagene akkurat nå.

«Akkurat nå kan man si at England og Belgia virkelig vil ende på annenplass i gruppen», skrev den engelske journalisten Sid Lowe til sine 430.000 Twitter-følgere like etter kampslutt.

Amerikanske Grant Wahl følges av dobbelt så mange, og han fastslo like etterpå:

«Hvis Brasil avslutter som gruppevinner, og Tyskland blir nummer to, vil det lønne seg for England med andreplass».

Poenget med sistnevnte scenario, som kan sies å være det mest sannsynlige, er motstanderen i kvartfinalen. I åttendedelsfinalen «skal» både England og Belgia uansett slå samme hvem de møter av Senegel, Japan, Polen eller Colombia.

Da vil gruppetoer møte vinneren av Sveits-Mexico, mens vinneren belønnes med regjerende verdensmester Tyskland eller forhåndsfavoritt Brasil som i dette oppsettet knaker sammen allerede i åttendedelsfinalen.

– Jeg vil vinne. Hvis vi går inn med et annet tankesett, og tenker at annenplass er bedre, så ender det ikke bra. Fra min erfaring er det bedre å få et vinnerspor til å vare; det har jeg lært fra måten vi gjør det på i Manchester City, sier tomålsscorer John Stones i pressesonen og retter på ryggsekken.

– Hvordan blir det å spille kampen når kort kan avgjøre til slutt?

– Man må være disiplinerte. Man ser noen av situasjonene vi får kort på, og andre som det ikke er gitt på, må man være veldig forsiktig. Vi må være påskrudd på det som skjer i kampen. Vi kan ikke gi bort dumme frispark eller kort, fordi det kan straffe oss senere i turneringen, sier Englands nummer fem til VG, som på bildet under feirer sammen med lagkameratene etter sin første scoring.

VM-profeten: Sjekk dine tips her!

På pressekonferansen etter kampen ble England-sjef Gareth Southgate spurt om det ligger i den engelske mentaliteten å gå for noe annet enn å vinne gruppen.

– Vi vil holde momentum, og utvikle oss som et lag. Er det bedre med første og annenplass for oss? La oss bare nyte kampen. Det er fint med en kamp hvor vi ikke har hender rundt nakken, sier Southgate.

Han medgir imidlertid at han har vurdert til å la spillere som har vært lite på banen få spilletid. Også Belgia-sjef Roberto Martínez har uttalt at å hvile spillere er et alternativ. Et viktig poeng er også at England og Belgia kommer til å vite hvilke lag som har gått videre på hvilke plasser når de går ut til sin siste kamp.

– Vi vil vinne, definitivt. Vi ønsker ikke å ta foten av gasspedalen nå, sier Ruben Loftus-Cheek etter å ha fått sin første mesterskapsstart i 31 plussgrader her i Russland.

PS! England har på to kamper scoret like mange mål i VM som laget presterte til sammen i 2010 og 2014. Til glede for TV-seere i de tusen engelske hjem – og i VGTV-studio: