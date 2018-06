NY SESONG: Selv om det er VM, er sommeren også tid for oppkjøring til ny sesong. Her møtes Bayern Munchens David Alaba og Liverpools Mohamed Salah i en kamp der sistnevnte vant sist sommer. Foto: MICHAEL DALDER / X90041

Ennå ikke fått nok fotball? Dette skal storklubbene gjøre i sommer

Ask Holten

Publisert: 26.06.18 15:17

Det er skjer mer enn bare VM og «silly season» i sommer. Snart er de fleste klubbene i gang med oppvarmingen til neste sesong.

Det er masse å glede seg til, bare hør: Storklubber som Manchester United og Liverpool møtes i USA , mens Arsenal møter Paris Saint German i Singapore.

En konsekvens av at det er VM i år , er at flere stjernespillere neppe blir blir med i klubboppkjøringen. Spillere som Liverpools Mohamed Salah og Sadio Mane, eller Real Madrids Cristiano Ronaldo, vil trolig misse ut i sommerens vennskapskamper mellom storlagene.

Flere av lagene reiser til USA. Der skal de trene, spille mot hverandre og møte amerikanske og mexicanske lag. Lag som Real Madrid, Barcelona, Manchester-klubbene og Liverpool kommer til å møte andre storklubber i forskjellige byer rundt omkring i USA.

Her har vi laget en oversikt over hva de største klubbene fra Europa skal gjøre i sommer. Oversikten er basert på hva klubbene, deres supporterklubber og lokalaviser har meldt den siste tiden:

Atletico Madrid

26. juli: Arsenal (Singapore)

30. juli: PSG (Singapore)

5. august: Stuttgart (Stuttgart, Tyskland)

12. august: Inter Milan (Madrid, Spania)

*Årets La Liga-sesong starter helgen 18-19. august, men kampoppsettet er foreløpig ikke klart.

**Med 79 poeng kapret Atletico Madrid 2. plassen i fjor, tre poeng foran erkefienden Real Madrid.

***Laget vant Europaligaen forrige sesong, da de slo Olympique de Marseille i finalen.

Barcelona

28. juli: Tottenham (Los Angeles, USA)

31. juli: AS Roma (Dallas, USA)

4. august: AC Milan (Bay Area, California, USA)

*Årets La Liga-sesong starter helgen 18-19. august, men kampoppsettet er foreløpig ikke klart.

**Med 93 poeng ble Barcelona suverene seriemestere i fjor, 14 poeng foran andreplassen Atletico Madrid.

Real Madrid

1. august: Manchester United (Miami)

4. august: Juventus (Washington, D.C.)

8. august: AS Roma (New Jersey)

15. august: Atleticho Madrid (Finale UEFA-supercup, Tallin i Estland)

*Årets La Liga-sesong starter helgen 18-19. august, men kampoppsettet er foreløpig ikke klart.

**Real Madrid vant Champions League for tredje år på rad i mai, men hadde en skuffende sesong i La Liga.

***To dager før VM ble det kjent at laget skal trenes av Julen Lopetegui neste sesong. Nyheten førte til at Lopetegui fikk sparken som landslagstrener for Spania.

Bayern München

21. juli: PSG (Klagenfurt, Østerrike)

25. juli: Juventus (Philadelphia, USA)

28. juli: Manchester City (Miami, USA)

17.-19. august: Første runde i den tyske cupen

24.-26. august: Seriestart Bundesliga

28. august: Chicago Fire. «Farvel-kamp» for Bastian Schweingsteiger (München)

*Hvem Bayern spiller første seriekamp får vi vite den 29. juni.

** Bayern München starter sesongen med en cupkamp, og så skal de spille seriekamp. Likevel spiller de fortsatt en vennskapskamp etter seriestart. Den skal de spile mot Chicago Fire for å hedre veteranen Bastian Schweingsteiger.

Borussia Dortmund

13. juli: Austria Vienna (Wien, Østerrike)

20 juli: Manchester City (Chicago, USA)

22 juli: Liverpool (Charlotte, USA)

25. juli, Benfica (Pittsburgh, USA)

*Hvem Dortmund møter første seriekamp får vi vite den 29. juni.

** Dortmund har allerede spilt to kamper etter at sesongen sluttet, en mot Zwickau den 14. mai (4-4) og en mot Los Angeles FC den 22. mai (1-1)

Paris Saint Germain (PSG)

21. juli: Bayern München (Klagenfurt, Østerrike)

28. juli: Arsenal (Singapore)

30. juli: Atletico Madrid

4. august: AS Monaco (finale i Tropheé des Champions)

* PSG spiller hjemme mot Caen i første seriekamp 11. august.

**Den brasilianske PSG spilleren Neymar, ble i fjor verdens dyreste da han gikk fra Barcelona for 222 millioner euro. Ryktene vil ha det til at han er linket med flere storklubber, en av dem er Real Madrid

Arsenal

14. juli: Boreham Wood (London, England)

26. juli: Atletico Madrid (Singapore)

28. juli: PSG (Singapore)

1. august: Chelsea (Dublin, Irland)

* Arsenalfansen kan glede seg (eller grue seg?) til et skikkelig gigantoppgjør i serieåpningen: The Gunners møter Manchester City på hjemmebane 11. august.

** Arsenals kvinnelag og klubbens akademi spiller sine hjemmekamper på banen til amatørlaget Boreham Wood. Treningskampen mellom lagene har blitt en årlig tradisjon.

Chelsea:

23. juli: Perth Glory (Perth, Australia)

28. juli: Inter (Nice, Frankrike)

1. august: Arsenal (Dublin, Irland)

5. august: Man City (Community Shield på Wembley, London)

7. august: Lyon (Stamford Bridge, London)

*Chelsea møter Huddersfield Town i deres første seriekamp for sesongen, men bare en uke senere møter de Arsenal, et derby som kan bli spennende å følge med på.

**Chelsea vant ligaen for bare to år siden. I fjor endte de på en skuffende femteplass, men vant den Engelske FA-cupen

Manchester City:

Dortmund 21. juli: Dortmund (Chicago, USA)

26. juli: Liverpool (New York, USA)

28. juli: Bayern (Miami, USA)

* Fjorårets seriemestere spiller den første ligakampen sin borte mot Arsenal, det er en liten godbit allerede i første ligakamp de 11. august.

**City vant ligaen i fjor med rekordmange 100 poeng, hele 19 poeng over andreplass og byrival Manchester United

Manchester United:

20. juli, Club America (Glendale, USA)

22. juli, San Jose Earthquakes (Santa Clara, USA)

25. juli AC Milan (Pasadena, USA)

28. juli Liverpool (Ann Arbor, USA)

30. juli Real Madrid (Miami, USA)

5. august Bayern (Allianz Arena, München)

* Manchester United møter Leicester hjemme på Old Trafford i sesongens første ligakamp, lørdag 11. august. To uker senere er det klart for storkamp på samme sted, da United får besøk av Tottenham.

** Jose Mourinho var svært misfornøyd med forholdene da United la oppkjøringen til Kina for to år siden. Smilet var tilbake etter lagets USA-tur i fjor, og turen går tilbake dit i år.

Tottenham:

25. juli Roma (San Diego, USA)

28. juli Barcelona (Los Angeles, USA)

31. juli AC Milan (Minneapolis, USA)

* Tottenham møter Newcastle borte i første ligakamp, lørdag 11. august. To uker senere er det klart for storkamp mot Manchester United på Old Trafford.

* Tottenham-manager Mauricio Pochettino skal ha stått øverst på ønskelisten til Real Madrid tidligere i sommer, men han er fortsatt i Tottenham.

* Tottenham-spiss Harry Kane er regnet som en av verdens beste. Han hadde en god start på VM – da han scoret to mål mot Tunisia.

Liverpool :

7. juli: Chester (Chester, England)

11. juli: Tranmere Rovers (Birkenhead, England)

14. juli: Bury (Bury, England)

19. juli: Blackburn Rovers (Blackburn, England)

22. juli: Borussia Dortmund (Charlotte, USA)

25. juli: Manchester City (New Jersey, USA)

28. juli: Manchester United (Michigan, USA)

4. august: Napoli (Dublin, Irland)

7. august: Torino (Anfield, Liverpool)

* Liverpool møter West Ham hjemme på Anfield i første ligakamp, 11. august. Sesongens første virkelige storoppgjør blir borte mot Tottenham, 15. september.

** Liverpool har satt opp ni treningskamper før sesongstart. Ingen andre storklubber har flere.

Juventus

26. juli: Bayern München (Philadelphia, USA)

28. juli: Benfica (New Jersey, USA)

1. august: MLS All-Stars, sammensatt lag (Atlanta, USA)

4. august: Real Madrid (Washington, D.C)

* Serie A i Italia starter 19. august, men kampoppsettet er foreløpig ikke offentliggjort.

**Juventus er den mest suksessfulle klubben i italiensk fotball og har vunnet Serie A sju år på rad.