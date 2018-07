FERDIG I GULT: Erling Knudtzon bytter ut gult og sort med blått og hvitt etter sesongen. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Erling Knudtzon forlater Lillestrøm etter sesongen – går til Molde

Publisert: 17.07.18 09:04 Oppdatert: 17.07.18 09:37

FOTBALL 2018-07-17T07:04:53Z

Erling Knudtzon (29) kunne ifølge agenten gått til utlandet, men blir værende i Norge. 1. januar 2019 forlater han Lillestrøm til fordel for Molde, men før den tid skal spissen forsøke å redde Lillestrøm fra nedrykk.

Molde bekrefter overgangen i en pressemelding tirsdag morgen.

Knudtzon har skrevet under på en treårskontrakt med Molde, som trer i kraft 1. januar 2019. Det betyr at han forlater Lillestrøm først etter sesongen. Da går han gratis til Molde, ettersom kontrakten med «Fugla» går ut ved årsskiftet.

– Vi er veldig glade for at vi endelig skal få se Erling i blått og hvitt. Han er i en alder hvor han viser rutine og lederskap i tillegg til sitt store talent. Han kommer til å hjelpe våre unge fremadstormende spillere å ta det neste steget, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær i pressemeldingen.

– De fleste i Norge kjenner Erling sine styrker som spiller. Han er ekstremt hurtig, gjør gode bevegelser og både scorer og legger opp til mål. I tillegg er han en dønn profesjonell spiller, legger Solskjær til.

Kjemper mot nedrykk

29-åringen har spilt for Romerike-klubben siden 2010, og ble forrige sesong Lillestrøms toppscorer med åtte mål på 29 kamper.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne ha beholdt en spiller med Erlings kvaliteter hos oss, men respekterer at han ønsker nye utfordringer når han ikke har så mange år igjen av karrieren, sier daglig leder i LSK, Robert Lauritsen.

Før Knudtzon setter kursen mot Rosenes by ved årsskifte, skal han fokusere på å hjelpe klubbens nye trener Jörgen Lennartsson , holde «Fugla» i Eliteserien. Lillestrøm ligger i skrivende stund på 13.- plass.

– Han skal forhåpentligvis bidra til at vi både klatrer på tabellen, gjør en god figur i Europa og ikke minst henger med i cupen her hjemme. Det hadde vært et fantastisk punktum for Erling i LSK-drakten med en ny cupfinale, sier Lauritsen.

Forrige sesong var Knudtzon med på å vinne cupen med Lillestrøm, som slo Sarpsborg i finalen. I løpet av sin tid i Lillestrøm har han spilt 218 kamper og scoret 42 mål.

– Kunne gått til utlandet

Etter inneværende sesong venter det uansett nye utfordringer i Molde, som i skrivende stund er nummer tre i Eliteserien. Knudtzons agent, Stig Lillejord, sier til VG at det var stor interesse rundt 29-åringen, som hadde tilbud fra flere klubber både i Norge og i utlandet.

Årsaken til at valget falt på Molde, var imidlertid klar.

– Han har vært ønsket der over lang tid, og de har vist med stor tyngde at de er interessert i å hente ham. Det har vært lange, nøye vurderinger før en avgjørelse ble tatt. Det har ikke vært en spontan greie hvor man har løpt etter pengene, selv om økonomien selvfølgelig er en vesentlig del av det, sier Lillejord.

– Han kunne helt sikkert gått til utlandet og tjent mer penger, men det er ikke sikkert at det ville vært riktig for Erling, legger han til.

Lillejord forteller at Knudtzon har en ekstrem lojalitet overfor Lillestrøm, men at det nå litt «nå eller aldri».

– Hele prosessen har vært lang, men ryddig, også overfor Lillestrøm. De har vært klar over hvor vi står hele tiden, men det har vært en god dialog. Han har vært der lenge, og er i en alder som betyr at dersom han skulle gjøre noe, måtte det skje nå. Det handler om å få nye impulser, komme til et nytt sted, få spille på en annen måte, og så handler det selvfølgelig om å utfordre seg selv.

VG var på plass da Lennartsson hadde sin første trening med Lillestrøm mandag. Da sa han til VG at han ville gjøre alt han kunne for å beholde sine beste spillere – inkludert Knudtzon.

Hovedpersonen selv var imidlertid taus om fremtidsplanene.

– Vi får se. Ting skjer når det skjer, sa han kryptisk.

Nå er det i hvert fall ingen som helst tvil om hvor Knudtzons fremtid ligger.