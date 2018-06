Hareides drømmestart: Poulsen avgjorde mot Peru

SARANSK/OSLO (VG) (Danmark-Peru 1–0) Yussuf Poulsen (23) kunne ha blitt syndebukk da han var skyld i straffespark. Men Peru bommet – og så gjorde Leipzig-spilleren det godt igjen med å score seiersmålet for Åge Hareides Danmark.

– Det ble en hard kamp, som vi visst på forhånd. Men vi fikk ledelsen og da kunne vi forsvare oss og satse på kontringer, sa Hareide til FIFA.

Han så sitt Danmark bli hardt presset i store deler av omgangen, men en strålende Kasper Schmeichel i Danmark-buret holdt unna for rødtrøyene.

– Vi er sterke defensivt, pluss at Kasper var fantastisk i mål i dag. De presser oss hardt på slutten og kaster alle menn fremover, fortsetter «fjellaben».

Han legger til at det betyr mye for spillerne - kanskje aller mest for matchvinneren Youssuf Yurary Poulsen.

Emosjonell seier

Poulsen har dansk mor. Faren kom fra Tanzania, men døde av kreft da Yussuf var bare seks år gammel. Tidlig i karrieren hadde han «Poulsen» bak på drakten, men så byttet han til «Yurary» for å hylle sin far.

- Det var en emosjonell seier, særlig for meg. Først er jeg skyld i straffe, så scorer jeg, sier matchvinneren til pressen etter kampen.

Han er imidlertid også selvkritisk til Danmarks innsats.

– Vi har spilt bedre enn dette, men vi ga alt til siste minutt. Det var en stor vilje og det skal vi ta med videre, sier han.

Han har fått mye tyn for å misse på store sjanser i det siste, men da det gjaldt som mest – i den første VM-kampen – avsluttet Poulsen med kirurgisk presisjon da han fikk muligheten.

Danmark hadde knapt nok hatt en sjanse før 1–0-målet kom etter et snaut kvarter i 2. omgang.

Det startet hos Pione Sisto, som spilte til Christian Eriksen. Han tok med seg en Yussuf Yurary Poulsen i full fart igjennom. Poulsen la ballen over på venstrebeinet og skjøt i nærmeste hjørne.

- Vi har etterspurt at Christian Eriksen leverer og det gjorde han med den målgivende pasningen. Det er det du trenger fra dine beste spillere og han leverte, sier Cesc Fábregas i BBC-studio.

Assist-kongen selv var lettet etter seieren, men mente de ikke leverte opp mot nivået de har inne.

– Hele laget var ikke like gode med ballen som vi burde og kan, så da må man arbeide for laget, og det tror jeg samtlige spillere gjorde, sier Eriksen til dansk TV 2, vist på norsk TV 2.

Han legger til at de skal være veldig glade for at målvakt Schmeichel «har noen triks i ermet».

Schmeichel avgjørende

For det var et voldsomt press mot det danske målet etter scoringen, og Kasper Schmeichel hadde flere redninger som nok gjorde pappa og United-legende Peter stolt. En gang måtte han opptre som håndballkeeper, gå ut i stjerne og redde med beinet.

– Jeg har det godt. En deilig følelse. Det var veldig viktig at vi vant i dag.

En stor kamp hvor vi ikke kommer så godt igang, sier Schmeichel til dansk TV 2 - vist på norsk TV 2.

I tillegg til Schmeichels mange redninger, bommet Perus Christian Cueva på straffe etter en halvtimes spill.

– Det er mye mer press på han. Jeg forsøkte å si noe til han for å psyke han ut.

– Hva sa du?

– Nei ... Jeg sa at nå må du ikke brenne straffen. Men jeg vet ikke om han forstod meg, sier Schmeichel - som oppsummerer med å si at det er bra de vinner på en dårlig dag.

BØRS: PERU – DANMARK PERU:

Pedro Gallese – 5

Luis Advíncula – 4

Alberto Rodríguez – 5

Christian Ramos – 5

Miguel Trauco – 5

Andre Carillo – 6

Yoshimar Yotún – 5

Renato Tapia – 5

Christian Cueva – 4

Edison Flores – 6

Jefferson Farfán 6 Totalt: 55 DANMARK:

Kasper Schmeichel – 8 (Banens beste)

Henrik Dalsgaard – 4

Simon Kjær – 6

Andreas Christensen – 5

Jens Stryger Larsen – 4

William Kvist Jørgensen – 4

Christian Eriksen − 5

Thomas Delaney – 5

Yussuf Poulsen – 6

Nicolai Jørgensen – 5

Pione Sisto: 3 Innbyttere: Lasse Schöne – 4 Totalt: 59 Sjanser: 4–3

Terningkast på kampen: 3

Dommervurdering: 6

Bakary Papa Gassama gjorde en helt ok figur på banen i Saransk. Vurdert av Yngve Gjerde

Åge Hareide hadde bygd opp Peru-kampen til å være Danmarks viktigste i hele VM – med tanke på å klare 2. plass i gruppespillet bak Frankrike. Nå har mulighetene økt for å lykkes med det.

Den dårlige nyheten er derimot at han fikk både William Kvist og Andreas Christensen skadet.

VAR i fokus

Mange av de 45 000 tilskuerne ropte på straffe helt i starten da Yussuf Poulsen var nede i forsvar og tilsynelatende traff beinet til Edison Flores før ballen.

Senere i omgangen ble Thomas Delaney holdt inne i Peru-feltet, også det uten at det ble blåst straffe. Det ble derimot da Poulsen dro ned Christian Cueva rett før pause. Det ble et VAR-straffespark.

Dommer Bakary Gassama fra Gambia blåste først ikke, men etter å ha studert situasjonen på video, la han ballen på 11 metersmekket. Cueva selv skulle være eksekutør, men blåste ballen laaaangt over i sann Roberto Baggio-stil.

Guerrero inn

Danmark var heldige som kunne gå i garderoben med 0–0 etter en 1. omgang der Åge Hareide mistet en av sine viktigste spillere, William Kvist, som fikk et kne i hodet og måtte bæres ut og erstattes av Lasse Schöne.

Peru-sjef Ricardo Gareca sjokkerte med å plassere kapteinen Paolo Guerrero på benken fra start. Stjernen ble nylig spilleklar, tross en dopingdom fra CAS (idrettens voldgiftsdomstol). Det betydde at Lokomotiv Moskva-stjernen Jefferson Farfán fikk hovedrollen hos Peru – mens Guerrero kom inn etter en times spill.

Danmark holdt nullen fire landskamper på rad i oppkjøringen til VM. Med keeper Kasper Schmeichel og kapteinen Simon Kjær i spissen har danskene holdt pottetett bakover.

Det klarte de også i VMs viktige åpningskamp, selv om det altså holdt hardt.