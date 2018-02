NEST DYRESTE NORDMANN: Alexander Sørloth (22) er historiens nest dyreste mannlige fotballspiller fra Norge. Bare Tore André Flo ble kjøpt for mer. Foto: CRYSTAL PALACE

Sørloth kan få Palace-debut søndag - Hodgson fikk Lagerbäck-tips og Høgmo-sms

Publisert: 02.02.18 14:36

FOTBALL 2018-02-02T13:36:06Z

LONDON/OSLO (VG) Alexander Sørloth (22) håper på en så rask debut så tidlig med sin nye Premier League-klubb. Den kan komme allerede søndag, men manager Roy Hodgson håper ikke nordmannen starter.

– Han kommer til å være i troppen, men han mangler kamptrening på grunn av at sesongen i Danmark er annerledes. Han er i form, men ikke i samme kampform som de andre.

Det uttalte Crystal Palace-manager Roy Hodgson på fredagens pressekonferanse.

Den fant sted på klubbens treningsanlegg, en nærmere 40 minutter lang kjøretur unna luksushotellet Alexander Sørloth, klubbens nye signering, er innlosjert på i Sør-London.

– Jeg har en startoppstilling i hodet mitt, og han er ikke med i den. Men ting kan skje. Jeg vil ikke nøle med å putte ham inn i elleveren, men jeg foretrekker å ha ham på benken, for det betyr at vi ikke har fått skader på trening, utdyper Hodgson overfor VG.

Snakket med Lagerbäck

Den rutinerte manageren er klar på at Sørloth-signeringen var veldig viktig for klubben, og på spørsmål om han var deres førstevalg, var svaret klart:

– Ja, det var han. Vi fulgte ham gjennom hele overgangsvinduet og er glad vi klarte å overbevise Midtjylland. Det var ikke lett, sier Hodgson, som la trykk på at Sørloth-signeringen var ekstra viktig fordi Bakary Sako er ute med skade resten av sesongen.

I tillegg avslørte Hodgson at han snakket med landslagssjef Lars Lagerbäck i forkant av signeringen og at han fikk en gratulasjonsmelding av FFK-trener og tidligere landslagstrener Per-Mathias Høgmo .

– Lagerbäck var veldig positiv angående alle aspekter ved signeringen, og Per-Mathias Høgmo gratulerte oss. Vi visste hva vi fikk da vi signerte ham, men det var også veldig godt å snakke med Lars og få tekstmeldingen fra Høgmo, sier Hodgson.

Roser Sørloth

– Hvilke muligheter har Sørloth her, med blant annet Sako skadet?

– De er enorme. Han kunne ha dratt til en klubb med fire-fem spisser, men det har ikke vi. Vi har to, og så har vi Zaha, som egentlig er ving. Det samme med Andros Townsend. Mulighetene hans er enorme her, sier manageren til VG.

– Tror du han tar nivået med en gang? spurte Adressa på pressekonferansen.

– Hver gang en spiller bytter klubb, må han tilpasse seg. Ikke nødvendigvis bare til nivået, men også til omgivelsene. Han har ikke spilt siden november, men hvis du så treningen i dag, så ville du ikke skjønt at han var en ny spiller med mindre du visste det. I tillegg snakker han perfekt engelsk, like bra som meg, roste Hodgson.

Samme avis lurte på om Hodgson visste hvem faren til Alexander var. Gøran Sorloth var selv innom Viking i sin tid, et lag Roy Hodgson tidligere har trent, og journalisten fra Adressa forklarte Hodgson at faren er en legende i norsk fotball.

– Han sa ikke noe til meg om at faren har spilt for Viking. Jeg gleder meg til å høre mer om det, og håper Alexander kan bli en norsk legende i fremtiden ved å spille godt for Crystal Palace, sier manageren.

Uhyre jevn bunnstrid

Søndag venter en skikkelig batalje for Crystal Palace, som møter Newcastle på eget gress.

Bare to poeng som skiller de to lagene på tabellen, med Crystal Palace i førersettet på 13. plass etter 25 runder med sine 26 poeng. Newcastle er på plassen bak med 24, og ned til direkte nedrykk, Southampton på 18. plass, er det bare ett poeng til.

– Det er lenge siden så mange lag er så nær hverandre, sier Hodgson, og sier at alle kampene fremover kommer til å være «sekspoengs-kamper».

– Vinner man en kamp, fyker man oppover på tabellen. Et tap gjør at man raser nedover, sier han.