KLAR FOR A-LANDSLAGET: Per Kristian Bråtveit i oppgjøret mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal i september i fjor.

Lagerbäck varsler alvorsprat med debutant Bråtveit

Per Kristian Bråtveit (23) sa nei til U21-landslaget i fjor høst. Det likte man dårlig i Norges Fotballforbund. Nå er keeperen tatt ut på A-landslaget.

Publisert: 12.03.19 19:59







– Etter hva jeg har blitt fortalt, så var det ikke bra gjort av ham. Men man kan ikke straffe noen på livstid heller, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til VG om uttaket av Bråtveit i troppen som møter Spania (lørdag 23. mars) og Sverige (tirsdag 26. mars) i EM-kvalifiseringen.

Han diskuterte «Bråtveit-saken» med U21-trener Leif Gunnar Smerud før uttaket. Bråtveit sluttet fordi han fikk for lite spilletid.

– Nå har han gjort det ganske bra, og vi kommer til å ta en prat om at her kreves det hundre prosent profesjonalitet på alle måter om han vil være med, tillegger Lagerbäck, som går langt i å love Bråtveit en plass på benken også på A-landslaget.

– Det ville vært utrolig om han kom inn som debutant og sto i mål mot Spania, gliser svensken.

– Stort

Bråtveit, som gikk fra Haugesund til Djurgården like før jul, er strålende fornøyd med at han nå får «ja» fra A-landslaget.

– Det er stort. Det viser at de har fulgt med, og at jeg har gjort det bra.

– Hva tenker du om at Lagerbäck nå vil ha en prat om profesjonalitet og hva som forventes av deg?

– Jeg visste at det ikke ville gi meg plusspoeng i boken. Samtidig tror jeg at de har forståelse for hvordan jeg ser på det. Og dette uttaket viser jo at jeg kanskje gjorde riktig, sier han.

– Hva var grunnen til at du sa nei til U21?

– Jeg mente jeg skulle hatt mer spilletid. Når treneren ikke er enig i det, så kan ikke jeg gjøre så forbasket mye. Mange sier at det er egoistisk, og det var det sikkert også, men det var rett for meg der og da. Det var ikke noe enkelt valg, men jeg står for det, forteller 23-åringen.

I september fortalte Bråtveit at det handlet om det mentale. Han følte seg sliten og mentalt nedbrutt når han kom hjem fra samlinger.

– Han har byttet klubb, og han har gjort det bra. Dessuten er han ung, og vi ønsket å ta ham inn for å bli kjent med ham. Det kommer kamper i fremtiden også, sier assistenttrener Per Joar Hansen.

Her er Lagerbäcks tropp:

Keepere: Rune Jarstein, Sten Grytebust og Per-Kristian Bråtveit.

Forsvar: Omar Elabdellaoui, Jonas Svensson, Even Hovland, Håvard Nordtveit, Kristoffer Vassbakk Ajer, Sigurd Rosted, Birger Meling og Haitam Aleesami.

Midtbane: Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Martin Linnes, Ole Kristian Selnæs og Martin Ødegaard.

Angrep: Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen, Ola Kamara, Joshua King og Alexander Sørloth.