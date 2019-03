PÅ VEI TILBAKE: Nicklas Bendtner under fredagens Rosenborg-trening i Mijas-området utenfor Malaga i Spania. Foto: Sindre Øgar

Horneland snur om Bendtner – vil gi RBK-spissen «comeback» søndag

MIJAS (VG) RBK-trener Eirik Horneland (43) mente først at Nicklas Bendtner (31) ikke er i god nok fotballform til å starte søndagens kamp mot Brann.

Publisert: 08.03.19 18:28







Nå er Rosenborg-treneren i ferd med å snu, og 23 dager før serieåpningen mot Bodø/Glimt har han kanskje ikke noe valg: Bendtner er per dags dato eneste skadefrie RBK-spiss.

– Ja, han ser nærmere og nærmere ut. Det er mulig han er klar allerede søndag. Det er mulig vi må revurdere det, sier Horneland til VG etter at han torsdag meldte til Adresseavisen at søndagens treningskamp mot Brann i Marbella kom for tidlig for Bendtner med tanke på en plass i startelleveren.

les også Landslaget ønsket RBKs André Hansen tilbake nå – fikk nytt nei

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

Søndag er det 98 dager siden forrige gang Bendtner (31) spilte en fotballkamp, som tomålscorer i cupfinaleseieren over Strømsgodset.

Fikk strekk

Dansken har trent med RBK siden 25. februar, men Horneland har så langt ikke brukt ham i kamp, til tross for Bendtners oppsiktsvekkende grep under soningen av voldsdommen i København.

Under treningsoppholdet i vakre Mijas, et område utenfor Malaga med bratte knauser og deilige grønne golfbaner, har Bendtner slitt med strekk og derfor tidvis trent alternativt.

Bare siden onsdag har 31-åringen vært med for fullt.

– Han har blitt kvitt skadeproblematikken. Hvis det er fornuftig at å bruke ham, så bruker vi ham. Det er den eneste spissen vi har tilgjengelig for øyeblikket, sier Horneland.

les også Kutt antall lag – også blant herrene!

En strekkplaget Alexander Søderlund sto over deler av økten fredag, mens det tredje spissalternativet Erik Botheim hinker rundt på krykker etter et brudd i fotbladet.

– Nicklas har jobbet godt etter at han kom tilbake. Han hadde jobbet i Danmark med den fysiske biten, og så har han jobbet godt for å komme inn i fotballtiming. Du ser at han er en meget god fotballspiller med et høyt register, roser Horneland.