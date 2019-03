Han er mest populær på Eliteserien Fantasy

Branns stopperkjempe Vito Wormgoor er valgt av nesten halvparten av spillerne på Eliteserien Fantasy.

Over 20.000 spillere har registrert seg for Eliteserien Fantasy 2019, og Brann-forsvarer Vito Wormgoor er spillets mest valgte spiller drøye to uker før seriestart. Den hårfagre midtstopperen er valgt av 46 prosent av spillerne, til tross for at han er en av spillets dyreste forsvarsspillere.

Reporter i Eurosport, Jonas Berg-Johnsen, har vært med å utvikle spillet. Han er ikke utelukkende positiv til nederlenderen:

– Vito Wormgoor hadde en negativ formkurve i fjor høst. Det er også usikkerhet rundt Branns keeperplass og totalen er at jeg ikke er like trygg på så mange smultringer for bergenserne i år som i fjor våres. Likefullt, han er på straffer, målfarlig på dødballer og en bonusmagnet.

Av forvsarsspillerne er det bare Birger Meling og Tore Reginiussen som er dyrere på spillet. RBK-duoen koster 7 millioner, mens Wormgoor er prissatt til 6.5. Dyrt ved første øyekast, men kanskje ikke så ille for spilleren som i fjor plukket 142 poeng, nest flest av samtlige forsvarsspillere.

– Over tid vil jeg tro at det finnes ca like gode alternativer i Rosenborg, kanskje også Molde, i samme priskategori. Og kanskje også i Brann? Tajo Teniste er 0.5 billigere enn Wormgoor og Ruben Kristiansen, som trolig foretrekkes på venstreback, koster 1.0 million mindre. Det er en ganske mye billigere vei inn i Branns forsvar.

Dette er de foreløpig elleve mest valgte spillerne på Eliteserien Fantasy, satt sammen i en startellever:

Her er de 11 mest populære spillerne satt opp i en 4–3–3 formasjon. Foto: Screenshot

11 mest valgte spillere med pris Keeper:

Sean McDermott (Kristiansund): 5.0 (30.6%) Forsvar:

Vito Wormgoor (Brann) 6.5 (46.1%)

Birger Meling (Rosenborg) 7.0 (43%)

Alexander Stølås (Haugesund) 6.5 (29.1%)

Martin Bjørnbak (Molde) 6.0 (28.2%) Midtbane:

Gilli Rólantsson (Brann) 6.5 (30.1%)

David Akintola (Rosenborg) 10.5 (25%)

Joakim Våge Nilsen (Haugesund) 5.0 (22.9%) Angrep:

Steffen Skålevik (Sarpsborg) 8.0 (32.4%)

Daouda Bamba (Brann) 9.5 (31.3%)

Franck Boli (Stabæk) 10.0 (26%) Vis mer vg-expand-down

Det er ikke alltid de mest populære valgene er de beste. Nicklas Bendtner var eid av halvparten av spillerne før fjorårets sesong, men leverte ikke nok målpoeng til å forsvare prisen på 13 millioner. Berg-Johnsen mener det finnes røverkjøp i forsvar, som kan være gode valg til en langt billigere pris enn Wormgoor.

– Alterner Mjøndalens solide OBOS-forsvar i deres fine hjemmekamper 2, 4, 6 og 8 med enten Ranheim eller Godsets tilsvarende fine rekke på eget gress i runde 1, 3, 5 og 7 – det er en billig måte å få en god rotasjon. Da ville jeg valgt Sondre Solholm Johansen (4.5) eller Joakim Olsen Solberg (5.0) hos MIF, Lars Christopher Vilsvik (5.0) i Godset og Daniel Kvande (4.5) i Ranheim.

