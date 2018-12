Mourinho ferdig i Manchester United: – Tror de var helt kvalt nå

José Mourinho (55) er ferdig som manager i Manchester United. Det bekrefter klubben i dag.

Publisert: 18.12.18 10:49

Dermed ble 1–3-tapet borte mot Liverpool i helgen portugiserens siste kamp i klubben. 55-åringen har hatt jobben på Old Trafford i to og en halv sesong etter at han tok over da Louis van Gaal fikk sparken etter 2015/16-sesongen.

– Det kom litt overraskende fordi han nettopp har vært fredet, men nå trekker nok alle av klubbens supportere et lettelsens sukk. Resultatene isolert sett har vært så dårlige at de er en åpenbar grunn i seg selv til å sparke ham, og stemningen som har rådet Old Trafford de siste månedene har isolert sett også vært grunn nok, sier TV 2s mangeårige Premier League -kommentator Øyvind Alsaker til VG.

VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden var imidlertid ikke overrasket.

– Nei, jeg har bare ventet på dette. For en så stor klubb som Manchester United går det en smertegrense, ikke bare resultatmessig, men også fotballmessig. Og her var begge grensene nådd.

– Jeg tror de var helt kvalt nå, men det smerter jo at de har spist sin tredje manager etter at Alex Ferguson ga seg, legger Alsaker til.

Ferguson ga seg etter at han ledet laget til ligagull våren 2013. Siden da har David Moyes, Van Gaal og altså nå Mourinho ikke klart å få storklubben til å fungere.

Manchester United ligger på sjetteplass i Premier League - hele 19 poeng opp til ligaleder Liverpool. Opp til Chelsea på fjerdeplass er det 11 poeng.

Det har vært mye motgang for portugiseren denne sesongen. Han var ikke i spesielt godt humør etter 0–3-tapet mot Tottenham i august:

Klubben skriver at en midlertidig løsning vil ta over ut sesongen, men foreløpig ikke hvem det blir.

– Jeg er ganske sikker på at Manchester United ser at denne sesongen er «ødelagt», at de velger seg en intern løsning ut sesongen, for å få roet ned situasjonen, med for eksempel Nicky Butt og Michael Carrick som tar laget ut sesongen. En outsider er Zinedine Zidane, som er godt igang med å lære seg engelsk ..., sier Svegaarden.

Tidligere Manchester United-spiller Ole Gunnar Solskjær er blant dem som kobles til den midlertidige jobben:

Michael Carrick (37) nevnes av flere som et hett navn til å ta over, men ifølge BBC-reporter Simon Stone, stemmer ikke dette:

Mourinho ledet Manchester United til seier i ligacupen, mot Southampton , og Europa League, mot Ajax , i sin første sesong. I den andre sesongen endte Manchester United til annenplass i ligaen, 19 poeng bak byrival Manchester City.

Totalt ledet han klubben i 144 kamper, og hadde en seiersprosent på 58.

I går ble det klart at Manchester United skal møte PSG i åttedelsfinalen i Champions League.

Drikkeflaskene på Old Trafford fikk gjennomgå da Manchester United slet seg videre i Champions League:

Mourinho har hatt en imponerende managerkarriere etter at han slo igjennom med Porto på begynnelsen av 2000-tallet. Han ledet blant annet klubben til seier i UEFA-cupen og Champions League.

Men seiersprosenten hans med klubbene har gått ned de siste årene. Fra 72 i Real Madrid til 59 i Chelsea da han kom «hjem» dit - til 58 nå i Manchester United.

Mourinhos seiersprosent José Mourinhos seiersprosent siden han kom til England i 2004: Chelsea, del 1: 67 Inter: 62 Real Madrid: 72 Chelsea, del 2: 59 Manchester United: 58

Chelsea ledet han til tre ligagull over to perioder – det siste i 2014/15. I 2009/10-sesongen var han manager i Inter, som tok ligagull, cupmesterskapet og Champions League. I Real Madrid ble det cupgull og ligamesterskap før han vendte tilbake til Chelsea der han fikk sparken 17. desember 2015 – altså for tre år og én dag siden.

I mai 2016 signerte Mourinho en treårskontrakt med Manchester United, og hadde opsjon på å bli i klubben frem til sommeren 2020.

Særlig denne sesongen har Mourinho fått mye kritikk fra tidligere spillere, og supportere. Det har vært stor misnøye med spillestilen og at dyre spillerkjøp ikke har gitt resultater.

Blant annet har Mourinho ikke klart å få Paul Pogba til å fungere etter at han ble hentet fra Juventus for svimlende 89 millioner pund.

– Jeg har vondt for å se at Mourinho får en toppjobb nå. Han har en imponerende CV, men det han har servert i United har ikke vært god reklame. Han virker å være innhentet av mer energiske managere med nye ideer, sier Alsaker.

– Hvem tror du kan ta over?

– Det spørs om det er Zinédine Zidane som skal inn, eller om de forsøker seg på Mauricio Pochettino nå – kanskje etter at noen har ledet midlertidig frem til sommeren. Det er vanskelig å få noen fra øverste hylle uten jobb nå, avslutter Alsaker.

– Stemningen har vært verst

Lars Morten Olsen er redaktør i United-Supporteren, og lettet over at klubben nå har tatt grep:

– Jeg tror dette er positivt. Mourinho hadde en god førstesesong, og en akseptabel andresesong. Men nå har mye gått galt, sier Olsen til VG.

– Hva har vært verst - stemningen i og rundt klubben, eller resultatene?

– Det har vært stemningen. Så mye negativitet. Det startet i sommer i USA. Det virket ikke som hverken spillerne eller manageren gledet seg til en ny sesong, og det gjorde supporterne også forvirret, sier Olsen.