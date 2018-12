RØD KLEM: Ole Gunnar Solskjær klemmer United-maskot Fred The Red før kampstart på Old Trafford. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

TV-profiler roser Solskjær: – For en forvandling!

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) roses for å ha funnet tilbake til Manchester Uniteds identitet – etter tidenes beste start for en manager etter to kamper.

Med 8-2 i målforskjell og seks poeng etter to kamper har Solskjær fått en historisk god start som United-sjef i ligasammenheng.

– For en forvandling! Det virker som de tunge skyene som hang over Old Trafford, har fordampet nesten over natten, sier programleder Gary Lineker på det populære BBC-programmet «Match of the Day» etter Solskjærs managerdebut på Old Trafford.

En av ekspertene i programmets panel er Phil Neville, som spilte med Solskjær i Manchester United fra 1996 til 2005.

– Det vi har sett i seks måneder under José Mourinho, er at kulturen begynte å ta skade. United handler om frihet, om å uttrykke seg, om underholdende fotball, om å score mål og spille med et smil om munnen. Der har Ole vært veldig flink de siste dagene, han har bidratt med glede og sagt de riktige tingene, sier Neville etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Spillende stoppere

Neville legger spesielt merke til hvor ofte Solskjær-versjonen av United tillater midtstopperne å styre spillet bakfra.

– Jeg har ikke sett midtstopperne spille slik på 18 måneder. De spilte med tillit fra manageren til å spille seg ut bakfra og hadde selvtillit til å føre ballen oppover i banen. I United må midtstopperne kontrollere spillet, og det gjorde Phil Jones og Victor Lindelöf mot Huddersfield, sier Neville, som også gledet seg over å se at Solskjær ga 18 år gamle Angel Gomes sjansen på Old Trafford onsdag kveld.

– Det er dette United handler om, klubbens identitet er å ha unge spillere på banen. Gomes, Marcus Rashford, Paul Pogba og Jesse Lingard var angrepsfireren som avsluttet kampen. Dét er Manchester United! Dét er klubbens kultur! Og i Ole Gunnar Solskjær har de en manager som vet hva klubben virkelig handler om.

Her kan du se VGs journalister oppsummere Solskjærs comeback på Old Trafford:

Giggs: – Optimisme

En annen tidligere United-helt, Ryan Giggs, ble intervjuet på MUTV etter 3–1-seieren over Huddersfield.

– Jeg trodde alltid at han kom til å gjøre en god jobb som trener. Du må være litt på hugget for å bli manager, og det er han, sier Solskjærs tidligere lagkamerat.

Han understreker hvor mye atmosfæren rundt klubben har forandret seg på de få dagene siden Solskjær erstattet Mourinho.

– De store spillerne leverer, Pogba scorer mål, David De Gea leverer en enorm redning, Marcus Rashford blir bedre og bedre for hver kamp. Det er virkelig en ekte optimisme rundt klubben, og vi må ta det med til Bournemouth-kampen, sier Giggs, som selv opererte som midlertidig United-sjef i 2014.

Solskjær: – Rekker ikke å endre noe særlig

Selv er Solskjær noe mer avmålt når det kommer til å vurdere hva han faktisk har endret i klubben siden han kom.

– Du rekker ikke å endre noe særlig på en uke. Men du kan endre innstillingen til spillerne. Jeg vil at laget mitt skal spille på en bestemt måte, jeg gir dem noen instruksjoner her og der, men det skjer litt etter litt. Det kommer til å ta tid for spillerne å gå fra en manager til en annen. Vi kommer til å bli bedre med tiden, sier Solskjær.

Og minner om at han fortsatt ikke har alle de største stjernene til disposisjon:

– Jeg sa det til støtteapparatet da vi ledet 2- eller 3–0, at vi kan tenke på at vi neste uke kommer til å ha Alexis Sánchez, Anthony Martial og Romelu Lukaku å sette innpå.