GJENSIDIG RESPEKT: Ole Gunnar Solskjær og Alex Ferguson før Solskjærs testimonial i 2008. Foto: Fredrik Solstad

Solskjær om da han trosset Ferguson, måtte si unnskyld og «ble truet med sparken»

FOTBALL 2018-12-21T00:16:48Z

Da Ole Gunnar Solskjær (45) havnet midt i en opphetet krangel mellom Manchester United-kaptein Roy Keane og manager Sir Alex Ferguson i 2005, valgte Solskjær å trosse sjefens klare advarsel.

Publisert: 21.12.18 01:16

Roy Keane fikk sparken i United kort tid etter konflikten, som startet med det beryktede intervjuet med klubbens egen TV-kanal MUTV , mens Solskjær måtte beklage egen oppførsel for å slippe konsekvenser.

I selvbiografien The Second Half forteller Roy Keane at Solskjær ble truet med sparken. Til det sier Solskjær:

– Det skal ikke jeg si at jeg ikke kunne fått.

Slaktet lagkameratene

VG møtte Solskjær på Marbella i vinter, og vi intervjuet ham om en rekke ting før den norske seriestarten, men også om det spesielle oppvaskmøtet der Keane skjelte ut både Alex Ferguson og assistent Carlos Queiroz foran lettere sjokkerte United-spillere.

Solskjærs sitater om Keane-hendelsen har vi ikke publisert tidligere, men med nordmannen som midlertidig manager i United er det kanskje verdt å børste støv av notatene. Ikke minst med tanke på at Ferguson trolig står bak Solskjær-ansettelsen .

Solskjær og Scholes var de to eneste som trosset Ferguson i 2005-episoden.

Roy Keane hadde langet ut mot egne lagkamerater på MUTV etter at United tapte 1-4 mot Middlesbrough. « Bare fordi du tjener 120.000 pund i uka og spiller godt i 20 minutter mot Tottenham, så tror du at du er en superstjerne» , var attesten Rio Ferdinand fikk av Keane. Han var en av flere som fikk gjennomgå. Alex Ferguson kalte intervjuet «utrolig», og la ned forbud mot publisering.

Da Keane slo tilbake og sa at han ikke hadde gått over streken, forlanget Ferguson at spillerne samlet seg for å se klippet slik at de selv kunne gjøre seg opp en mening.

Eksploderte

Keeper Edwin van der Sar var ifølge Keane den eneste spilleren som reagerte da han slo fast at Keane «kunne brukt en annen tone». I boken The Second Half beskriver Keane hvordan han slo tilbake mot van der Sar og hvordan han eksploderte da assistent Queiroz sa at han ikke hadde vist lojalitet overfor medspillerne.

Keane, som var misfornøyd med Queiroz` ensformige treninger, skal ha spurt portugiseren om han alltid elsket med kona i samme stilling. Det fikk Ferguson til å gripe inn, og Keane svarte med å forlange mer av sin manager.

Keane skal etter hvert ha stormet ut av rommet.

– Ole Gunnar Solskjær og Paul Scholes forlot rommet fordi de ikke ville snakke om meg når jeg ikke var der. Jeg elsker det. De viste meg lojalitet, skriver Keane i boken sin.

– Da Ole reiste seg for å gå, sa sjefen: «Ikke følg etter ham under noen omstendigheter». Ifølge Ole ble han kalt inn på kontoret til Carlos Queiroz neste morgen for å be om unnskyldning til sjefen for å forlate rommet. Ellers ville han bli sparket.

VG konfronterte Solskjær med Keanes versjon på Marbella i vinter.

– Jeg vet akkurat hva han skriver og hva som skjedde. Sånn er det. Fotballspillere som krever mye av seg selv, får lov til å kreve av andre. Det ble skjebnesvangert for United-karrieren hans. Men du kan ikke angre på ting du tror på her i livet, sier Solskjær.

– Du får ros fordi du ikke ville prate bak ryggen hans?

– Da han gikk ut, så fortsatte møtet. Men jeg sa bare at jeg ikke ville være med på møtet, så jeg stakk av selv. Roy er en god kompis, så jeg hadde ikke tenkt å sitte der å prate om ham, forteller han.

– Så måtte du si unnskyld.

– Ja da, dette var Fergusons lag. Jeg skjønner at jeg kanskje ikke burde gjort som jeg gjorde, men her ble jeg slitt mellom det ene og det andre. Jeg er lojal både mot sjefen min og mot kompisene mine, så jeg mente det var best at de fikk ordne opp selv.

– Kunne du fått sparken selv?

– Det skal ikke jeg si at jeg ikke kunne fått, sier Solskjær.