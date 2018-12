Solskjær hylles for United-debuten: – Jeg blir stolt

CARDIFF (VG) Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær strålte av glede etter den overbevisende 5–1-seieren mot Cardiff.

Kort tid etter at det gnistret av stjernegalleriet hans på gressmatten i Wales, entret kristiansunderen et smalt, teppebelagt presserom på Cardiff City Stadium.

Da kom Solskjær rett fra United-garderoben, som var fylt av glede.

– Det har vært noen vanskelige uker for alle. Å fokusere og prestere så bra som de gjorde, det imponerer meg, sier Solskjær.

Etter å ha svart på spørsmål fra engelsk presse i rundt 10 minutter, reiste den norske Manchester United -manageren seg fra podiet.

Med to av klubbens kommunikasjonsmedarbeidere og en sikkerhetsvakt ved hans side, kom 45-åringen bort til oss tilreisende norske journalister for å gi et eksklusivt intervju etter seieren.

– Det er veldig, veldig tilfredsstillende. Det er fantastisk artig. Det er veldig gode fotballspillere, og de som har gjort jobben. Det er jeg som får rosen – men det er de som fortjener det, sier Solskjær til VG.

– Hva sa du til guttene i garderoben etter matchen, til Pogba, Martial og Rashford, som herjer utpå her?

– Jeg sa at: «Det er sånn et Manchester United-lag skal fremstå.» Det er kjempeartig.

På spørsmål om hva hovedbudskapet hans har vært siden ankomsten, svarte Solskjær slik:

– At vi skal gå ut å spille fotball som da de var unger. Vi skal fram å skape sjanser. De skal jobbe hardere enn motstanderne. Da kommer talentet fram.

– Stolt

Solskjær forteller at selv om ansvaret han tok på seg denne uken er stort, sov han godt natten før managerdebuten mot Cardiff.

Der ble også inntrykkene mange. For både før, under og etter maktdemonstrasjonen i Wales sang United-supporterne navnet hans på en måte som gjorde at samtlige 33.000 publikumere hørte hyllesten. Og lydnivået ble høyere og høyere i takt med antall scoringer som til slutt ble hele fem.

Samtidig lovprises Solskjær nå av eksperter over hele Storbritannia. Gary Lineker, Wayne Rooney og Peter Schmeichel er blant dem.

– Jeg blir stolt. Jeg er glad på supporternes vegne. Det er en lang vei tilbake til Manchester. Nå kan de kose seg, sier Solskjær.

Suksessfullt budskap

Solskjærs hovedbudskap til de hardt pressede spillerne før kampen, var at de skulle opptre fryktløst, med glede og kvalitet.

Samtlige ønsker ble oppfylt av Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard og de øvrige djevlene fra Manchester.

– Jeg kan forklare forvandlingen med gode spillere. De er veldig bra. De forberedte seg til denne kampen på en utmerket måte. Jeg sa til dem at: «Et United-lag alltid skal jobbe hardere enn motstanderen. Da kommer kvalitetene deres til syne etterpå.», forteller Solskjær.

– Hvordan har det vært for deg å ta over dette laget på så kort varsel?

– Guttene har gjort meg komfortabel. Jeg kjenner klubben og personalet. Jeg har hatt noen fantastiske dager.