TORE PÅ SPORET: Tore Reginiussen hadde litt å tenke på etter 1–0-tapet i Slovakia i fjor høst.

Fotballmagasin: Tore Reginiussen er blant klodens 500 viktigste spillere

Publisert: 30.03.18 13:35

Tre nordmenn er med på World Soccers årlige kåring over de viktigste fotballspillerne - inkludert Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen.

– Hvor fortjent det er, vet jeg ikke, men det er jo kult for en gutt fra Alta i Finnmark å komme med på en slik liste, skriver Reginiussen i en sms til VG etterfulgt av tommel opp.

Han er inne på den årlige listen over «500 most important players on the planet» fra anerkjente World Soccer for første gang. Bladet har kommet ut siden 1960, og hadde et opplag på 331.000 for et par år siden ifølge Wikipedia.

Som en sentral spiller på laget som ble seriemester, og med flere godkjente landskamper, var Reginiussen en verdig vinner av prisen som årets spiller i Norge under Fotballfesten i fjor høst. Selv om prisutdeler Åge Hareide gjorde en aldri så liten blemme, som videoen under viser:

Reginiussen har selskap av Mohamed Elyounoussi fra Basel, etter at Moi er blitt en sentral spiller på et sveitsisk topplag som gikk videre fra gruppespillet i Champions League.

Martin Ødegaards navn er også inne, etter at den høyprofilerte 19-åringen det siste året har etablert seg som A-lagsspiller i Æresdivisjon. Blant annet med driblinger som dette:

VGs journalist på internasjonal fotball, Trond Johannessen, påpeker at det er smart å ta slike type lister med mange klyper salt. Og at mye handler om å få blest om produktet, og å få med forskjellige land, som når VG lager saken du akkurat leser.

– Det er hyggelig for Reginiussen å bli lagt merke til, og han er helt klart en viktig spiller for klubb- og landslag. Men selvsagt er han ikke blant verdens 500 beste. Det er jo mange hundre spillere i troppene bare i England og Spania. Ikke alle er bedre, men veldig mange. Pengene bestemmer stort sett hvor de beste spiller, og da er de ikke i Norge, sier Johannessen, som mener kun Joshua King og Rune Almenning Jarstein av andre norske kunne inntatt en slik liste - med folk som Ødegaard, Kristoffer Ajer og Sander Berge som mulige kandidater etter hvert.

Spania, Frankrike, Argentina, Brasil og Italia har flest med på listen, med over 20 mann fra hver av landene.

Mens England bare har elleve spillere med: Dele Alli, Eric Dier, Harry Kane, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Raheem Sterlin, Jamie Vardy og Kyle Walker fremstår alle som naturlige. Men at ungguttene Jadon Sancho (Boruissia Dortmund), Phil Foden (Manchester City) og Mason Mount (Vitesse, utlånt fra Chelsea) er med, fremstår noe spesielt.

Danmark har sju spillere inne: Andreas Christensen, Thomas Delaney, Kaspar Dolberg, Christian Eriksen, Nicolai Jørgensen, William Kvist, Kaspar Schmeichel og Pione Sisto. Men ikke Reginiussens lagkamerat Nicklas Bendtner , noe Ekstra Bladet omtaler slik:

«Åtte dansker på fornem liste: Men hvor er Bendtner? (...) Nicklas Bendtner må føle seg forbigått på det groveste...».

Og md tanke på toppscorertittel med 19 mål og fulltreffere som denne, har de kanskje et poeng?

Fakta World Soccers kriterier for listen 1. Formspillere som har gjort det bra i 2017/18-sesongen i ligaer. 2. Talentene som har fått gjennombrudd det siste året. 3. Landslagsspillerne som vil bli nøkkelspillere i 2018-VM. 4. Spillere som sannsynligvis blir nøkkelfigurer i overgangsmarkedet i sommer. 5. Spillere som har oppnådd oppmerksomhet utenfor banen.