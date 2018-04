En Liverpool-halvtime for evigheten

(Liverpool – Manchester City 3-0) Anfield hadde ikke opplevd en Champions League-kvartfinale på ni år. Så eksploderte det fullstendig.

– Vi slo det beste laget i verden. Det er alltid en mulighet til å vinne over dem, men det er sjelden det går, oppsummerte Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen etter 3–0-triumfen.

Nå er det bare én ting som bekymrer fansen foran returen i Manchester på tirsdag: Hvor skadet er sesongens store stjerne Mohamed Salah? Han måtte ut med det som så ut som en strekkskade rett etter pause.

– Etter kampen sa han til meg «no, no, no, det er ikke noe problem». Han sier at han vil bli bra (fort), men foreløpig vet jeg ikke noe mer, sier manager Jürgen Klopp til Viasat.

Den første halvtimen går rett og slett inn i Liverpools innholdsrike historiebøker som noe helt spesielt, selv på en bane som har sett det meste. Det var en omgang for evigheten, som også overgår den utrolige snuoperasjonen mot Borussia Dortmund, tre mål de siste 25 minuttene, for to år siden. Det var tross alt i Europa League-kvartfinalen.

Nå er Liverpool tilbake blant de store, motstanderen har fremstått som aller størst i Europa denne sesongen og dette var sesongens største kamp på britisk jord.

– Det er ikke enkelt å beskrive hva jeg føler. Den første omgangen var bare fantastisk, vi spilte med masse energi og kraft. I 2. omgang spilte vi ikke fotball. Jeg vet ikke hva som var problemet, men vi forsvarte oss bra, selv om vi helst ikke vil spille på egen halvdel. Jeg er fornøyd for i kveld, men kampen er bare ved pause. Det er ingen grunn til å feire ennå, understreker Klopp til Viasat.

Pep Guardiolas City tok kommandoen i starten, men så sa det pang, pang og pang igjen, alt i løpet av 19 uvirkelige minutter:

Elektrisk stemning

1–0 : Mohamed Salah fra kort hold, etter en kontring der Roberto Firmino først fikk skutt, men isteden endte med å dytte ballen til en helt fri Salah. Egypteren banket inn sitt 38. mål for sesongen. Salah var trolig akkurat i offside da han mottok ballen på midtstreken og satte fart i kontringen, men Liverpool fikk tvilen på sin side og et allerede elektrisk Anfield tok fullstendig fyr.

2–0 : Alex Oxlade-Chamberlain hadde ikke scoret siden 14. januar, et langskudd, på Anfield, mot Manchester City . Så kommer samme lag på besøk, i en enda større kamp, og han henter frem et enda hardere skudd fra distanse. Kanonballen lå som en rett strek i lufta, og Viasat kunne fortelle at avstanden var 23 meter og hastigheten 109 km/t.

3–0 : Men overkjøringen var ikke over. Mohamed Salah slo inn fra høyre, ballen dalte over Fernandinho og på hodet til Sadio Mané, som hamret ballen ned i gresset og i mål.

Manchester City var stresset, det herlige pasningsspillet var borte, isteden florerte feilpasningene, venstreback Aymeric Laporte hadde kjempetrøbbel med Mohamed Salah, kaptein Vincent Kompany hadde enorme tempoproblemer.

Salah skadet

Den suverene serielederen kunne være glad for at det sto bare 3–0 da lagene gikk til pause, særlig var midtstopper Virgil van Dijk nær med en heading på overtid i 1. omgang.

I starten av 2. omgang fikk Manchester City bedre kontroll igjen. Tyske Leroy Sané skjøt like utenfor tidlig, og etter rundt fem minutter ble det ganske stille på tribunen da Mohamed Salah tok seg til den venstre lysken og måtte gå av banen.

City var best etter pause, og flere ganger var det nær den virkelig store sjansen. Liverpool greide aldri å gjenskape de offensive taktene fra 1. omgang, kreftene så ut til å være brukt opp.

Men kanskje fikk Liverpool vist frem en ny side av seg selv. Laget har hatt en tendens til å gå fra himmel til det motsatte i samme kamp, men denne gangen greide Liverpool å stå imot. Manchester City hadde ikke et eneste skudd på mål, savnet av Sergio Agüero var stort og Liverpool har en kjempefordel foran returen.

– Ingen tror vi vil komme oss til semifinalen nå, men vi skal prøve. Jeg har egentlig ikke så mye å klage på. Det var 10-15 minutter i 1. omgang der de var bedre, og det blir naturligvis tøft for oss når de også scorer mål, sier Pep Guardiola.

PS 1 ! Det var dramatisk allerede før kampstart, da City-bussen ble pepret med gjenstander på vei inn mot Anfield. Manager Pep Guardiola virket litt rystet, og takket sin kollega Jürgen Klopp som offentlig ba om unnskyldning på vegne av Liverpool.

PS 2 ! Begge lagene skal ut i lokaloppgjør, mot henholdsvis Everton og Manchester United, før oppgjøret på Etihad kommende tirsdag.