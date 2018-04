BLE HETSET: Da Herman Stengel (nr. to fra høyre) ble hetset av Klanen, svarte han med en drømmescoring mot gamleklubben. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Klanen om ropene mot Stengel: – Fortjener all hetsen han kan få

Publisert: 09.04.18 21:52

Herman Stengel (22) ble kalt «horesønn» av Vålerenga-fansen da han møtte gamle lagkamerater på Intility Arena med Strømsgodset lørdag. Ropene står Klanen langt på vei inne for.

– Først og fremst tenker jeg Stengel fortjener all den hetsen han kan få. Når det er sagt så synes jeg ikke horesønn ropene var blant de kuleste fra tribunene. Jeg skulle ønske vi var smartere enn å «disse» morra hans, sier talsmann for Klanen, Erling Rostvåg, til VG.

Vålerenga ble til slutt ydmyket hjemme mot Strømsgodset, som vant 4–1 . Herman Stengel svarte på hetsen med å sette spikeren i kisten med et nydelig langskudd på overtid.

– Jeg måtte bare skyte, og det var veldig godt, uttalte Herman Stengel etter scoringen.

Om hetsen fra Vålerenga-supporterne sa han følgende:

– Det var mest om mamma, og det er mest synd for henne. Men hun har vært på kamp før, og har hørt litt av hvert.

Stiller seg ikke bak ropene

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, sier følgende om hetsen Stengel mottok lørdag:

– Vi stiller oss ikke bak karakteristikken supporterne ga Stengel. Supporterne ble skuffa da Stengel ikke valgte å bli i klubben. Sånn sett kan man si det er et stort engasjement knyttet til Stengel i Vålerenga. Men jeg ville vel valgt å uttrykke skuffelsen på en annen måte.

– Kommer dere til å fortelle supporterne at denne formen for hets ikke er akseptabel?

– Vi har jevnlig prat med supporterne. Vi kommer nok også til å ta en prat med dem i forhold til tribuneliv og det som skjedde på lørdag når vi møtes neste gang. Men de er en uavhengig supportergruppe. Det er umulig for oss å rette opp i de karakteristikkene som kom frem på lørdag, det har jo skjedd. Men vi stiller oss som sagt ikke bak de uttrykkene som kom frem der, sier Espeseth.

– Har ikke noe med moren hans å gjøre

Vålerenga-fansen var svært lite fornøyde da det i fjor høst ble klart at Stengel forlot Oslo-klubben til fordel for Strømsgodset .

– Det er nok å ta han på. Vi sikter på å være hakket mer elegante når vi skal komme under huden på spillerne, men jeg synes ikke ordet «horesønn» er utafor. Jeg har ikke noe imot morra til stengel. Det er Stengel jeg har noe imot. Han har solgt seg som en hore, det har ikke noe med moren hans å gjøre, sier Rostvåg.

Mener Stengel har sitt på det tørre

Tidligere Vålerenga-trener, nå ekspertkommentator for Eurosport, Kjetil Rekdal mener derimot at Stengel har fått ufortjent mye tyn fra Vålerenga-leiren.

– Jeg skjønner veldig godt at Stengel gikk, sånn som han ble behandlet i løpet av sesongen i fjor. Det toppet seg da han fikk beskjed om at han måtte gå til Tromsø i august, ellers ble det ikke mer spilling på han ut året.

Stengel valgte å bli og fikk likevel spille for Vålerenga. Rekdal mener Stengel har sitt på det tørre.

– Jeg snakket med Stengel om dette for noen dager siden, for å få den storyen korrekt gjengitt. Det er lett at en enkeltperson blir stående igjen alene, men Stengel har ikke gjort noe galt mot Vålerenga i det hele tatt. Han hadde nok ønske om å bli i utgangspunktet, men sånn som saken endte... Til og med jeg ble beskyldt for at jeg ville ha bort Stengel, sier Rekdal.