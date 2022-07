Branns utrolige rekke fortsetter - har ikke tapt i 2022

(Brann - Kongsvinger 3–0) Bergenserne fosser videre i toppen av Obos-ligaen.

Scoringer fra Bård Finne, Mathias Rasmussen og innbytter Felix Horn Myhre sikret en komfortabel seier mot et lavtliggende Kongsvinger.

– Det var vanskelig å trenge igjennom dette. De lå veldig kompakt, så det var sikkert ikke den beste kampen å se på. Men vi brøt dem ned og til slutt ble det en komfortabel seier, sier målscorer Finne til Discovery+ etter kampen.

Brann topper nå Obos-ligaen med 42 poeng. Ned til andreplasserte Ranheim skiller det elleve poeng.

Brann har allerede passert antall scorede mål de hadde i opprykkssesongen i 2015:

Andre resultater i kveld gjør at flere av de antatte tøffeste konkurrentene nærmest er hektet av i toppen. Stabæk tapte 3–4 for Sogndal. KFUM tapte også for nettopp Ranheim.

Info Andre resultater i Obos-ligaen mandag: KFUM Oslo - Ranheim 1–2 Sandnes Ulf - Åsane 6–0 Sogndal - Stabæk 4–3 Stjørdals/Blink - Bryne 0–2 Vis mer

SIKRET SEIEREN: Mathias Rasmussen fikk stjernetreff fra 16 meter og sikret Brann seieren. Dermed fortsetter rekken uten tap.

Lenge før kampstart ante Kongsvinger-leiren at dette ville bli en tøff oppgave.

– De har vært fæle, men vi ser muligheten. De har vunnet alle bortekampene, men avgitt poeng her hjemme. Vi må tørre å bruke ballen. Står vi med ryggen mot veggen her i 90 minutter blir det tøft, sa Kongsvinger-trener Eirik Mæland til Discovery+ før kampen.

Men nettopp slik ble det. Hvert fall periodevis. I førsteomgang så det tidvis mer ut som en håndballkamp enn en fotballkamp på Brann Stadion. Hjemmelaget spilte rundt og rundt gjestene, men de blå og hvite forsvarte seg godt og gjorde ting vanskelig for serielederne.

Men så skjedde det noe. Brann-spillerne virket å bli mer og mer frustrerte, samtidig som gjestene gradvis spilte seg inn i kampen. Uten å skape nevneverdig, men de ante mulighetene til å forlenge rekken uten tap i Obos-ligaen.

Før møtet på Brann stadion hadde Kongsvinger gått seks kamper uten tap.

FIKK HULL PÅ BYLLEN: Bård Finne scoret 1–0. Det så lenge ut til å bli kampens eneste nettkjenning. Så dukket Mathias Rasmussen opp.

Da gikk det selvsagt ikke mange minuttene før det smalt i motsatt ende. Bård Finne spilte en lekker vegg med kollega Svenn Crone før han plasserte ballen helt nede i motsatt stolperot til 1–0.

– Vi er tilfreds med at vi leder, men ikke prestasjonen. Det går for tregt, oppsummerte Brann-assistent Erik Huseklepp overfor rettighetshaver ved halvtid.

Det var tydelig at pausepraten hjalp på. Plutselig gikk det raskere med Brann - og da kom også de store mulighetene som manglet i store deler av førsteomgang. Da timen nærmet seg var det bare strålende involveringer fra Kongsvinger-målvakt August Strömberg som holdt KIL inne i kampen.

Men som i førsteomgang, dabbet det litt av for rødtrøyene. Sivert Heltne Nilsen hadde en ball i nettet etter 65 minutter, men dommer Daniel Higraff annullerte på korrekt vis scoringen.

De fremmøtte måtte vente ytterligere tolv minutter før en nettkjenning i andreomgang ble tellende. Innbytter Aune Heggebø kriget inne i KIL-boksen og sørget for at ballen falt ned hos Mathias Rasmussen på 16 meter.

Midtbanespilleren klinte til på hel volley og kunne se ballen suse inn i nettmaskene til 2–0.

Heggebø ble spilt helt mutters alene igjennom to minutter på overtid, men satte ballen i stolpen. Da det så ut til å ende med tomålsseier, men Felix Horn Myhre ville det annerledes. Innbytteren sikret på lekkert vis dagens tredje like før overtiden var ferdigspilt.

Det endte 3–0 mellom de syv fjell.