DEN GANG DA: Lise Klaveness og tidligere landslagssjef Martin Sjögren etter at sistnevnte hadde forlenget kontrakten med NFF så sent som i 2021. Nå er svensken ferdig som landslagssjef.

Klaveness i full gang med å finne Sjögren-erstatter

Etter fadesen under EM i England, skal en ny landslagssjef på plass for det norske landslaget. Nå jobbes det i kulissene på Ullevaal for å finne den rette kandidaten.

Publisert: Nå nettopp

Martin Sjögren ble avskjediget etter EM-fiaskoen med det norske landslaget tidligere i måneden. Selv var han fullt motivert for å fortsette i stillingen han hadde hatt siden 2017, men NFF og fotballpresident Lise Klaveness delte ikke samme oppfatning.

Nå jobbes det med å få en erstatter inn portene, helst før de avgjørende VM-kvalikkampene i september mot Belgia og Albania.

– Vi er i full gang med arbeidet med å få på plass et nytt trenerteam. Selv om vi har en rask fremdrift, tar vi oss likevel nok tid til å legge til rette for en god overgang, sier Klaveness til VG.

Sjögren hadde opprinnelig kontrakt til etter VM neste sommer, men 0–8 for England og tap i den avgjørende kampen i gruppespillet mot Østerrike gjorde samarbeidet umulig å fortsette. Kontrakten skrev han under så sent som i 2021.

Selv om Klaveness nå påpeker at de jobber hurtig, vil hun ikke gå ut med noe tidsperspektiv på nyansettelsene.

– Jeg kan ikke si når vi er klare for å konkludere og offentliggjøre, men det blir hvert fall ikke de nærmeste dagene, sier fotballpresidenten.

Les også Dette går nok ikke lenger BRIGHTON (VG) (Østerrike – Norge 1–0) De kom med et smil og skulle ta medalje. De forsvinner i tårer uten noen ting.

Hege Riise har av mange blitt sett på som den heteste kandidaten for jobben. Nå er den tidligere landslagsprofilen sjef for J19-landslaget, som nylig tok seg til EM-finale.

– Alle som er trenere har vel den ambisjonen om å komme høyere. Jeg trives veldig godt i NFF, J19 og den opplevelsen jeg hadde nå. Noe mer enn det er ikke mulig å snakke om, sa Riise selv under NRKs pausesending i kampen mellom Frankrike og Island tidligere i mesterskapet.

TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen sier Riise skiller seg ut som den «åpenbare kandidaten» etter Sjögren.

– Hun har all den erfaringen som behøves og har vist at hun er en dyktig trener, både med J19 og LSK. Mange med ambisjoner ønsker vel å være på det høyeste nivået som mulig, sier Gulbrandsen – som bare en drøy time før Sjögrens avskjed ble kjent, var klar på at hun ikke kunne se for seg at svensken fortsatte i jobben.

Andre navn som nevnes er den nyansatte Bayern München-treneren Alexander Straus og tidligere landslagssjef for herrene, Per-Mathias Høgmo.

Monica Knudsen har også vært nevnt. Klaveness uttalte i 2016 at det sendte «urovekkende signaler» da Sjögren ble ansatt som ny landslagssjef på bekostning av nettopp Knudsen. Hun var nylig med i Riises støtteapparat under J19-EM. Hun har også en lang rekke meritter som trener på det øverste nivået i Norge. For øyeblikket er hun utviklingssjef i Vålerenga.