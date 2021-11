DUELLANTER: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola har møttes til dyst mange ganger.

Guardiola om Solskjær: − Han slo meg oftere enn jeg ønsket

(Manchester City – Everton 3–0) Manchester City var fullstendig overlegne mot Everton. Etter kampen fikk Pep Guardiola spørsmål om Ole Gunnar Solskjær, som har vært en av spanjolens aller tøffeste motstandere.

– Jeg ønsker ham det beste. Når du leder et lag som United, Chelsea eller Liverpool må du vinne - ellers er du i trøbbel. Jeg sitter her fordi jeg vant, hvis ikke hadde det vært en annen person her. Forhåpentligvis ser vi hverandre igjen, sier Pep Guardiola om Ole Gunnar Solskjær etter at nordmannen fikk sparken i Manchester United.

De to møttes ved ni anledninger. I fire av kampene gikk Solskjærs lag seirende ut mot spanjolen. Én kamp endte uavgjort, resten vant City.

– Det var en fornøyelse å spille mot ham. Han slo meg oftere enn jeg ønsket, innrømmer Manchester City-manageren.

Av managere som har møtt Guardiola fem eller flere ganger er det bare Jürgen Klopp som har en like sterk statistikk som Solskjær. Klopp og Guardiola har møttes i 22 kamper (9–4–9).

Etter at Chelsea og Liverpool begge vant sine kamper lørdag, trengte Manchester City en seier mot Everton for å henge med i toppen. Det klarte de uten store problemer, og holder med det avstanden opp til Chelsea på tre poeng. Liverpool følger poenget bak Manchester City.

Vertene tok kontroll på kampen fra start, men fikk ikke uttelling før rett før pause. Da dro Joao Cancelo frem en målgivende pasning som kommer til å stå igjen som en av de aller beste når sesongen er over.

Fra midt på Evertons banehalvdel løftet han ballen inn i feltet med utsiden av foten, og der hadde Raheem Sterling løpt seg fri. Han satte ballen i mål på flott vis, og sørget for at Cancelos pasning fikk et fortjent resultat.

VANT: Manchester City kunne juble for en fullt fortjent seier mot Everton.

Ti minutter etter hvilen doblet Rodri ledelsen med et nydelig langskudd. Ballen ble klarert ut i returrommet, og Rodri klinket til på direkten. Treffet var glimrende, og Everton-keeper Jordan Pickford rakk så vidt å få et par fingre på ballen før den suste opp i krysset.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med målet mitt, siden jeg ikke scorer så mange. Mange ganger har jeg ikke muligheten til å skyte, men i det øyeblikket der følge jeg det som en slags rakett. Veldig glad siden målet var vakkert, sier Rodri til Sky Sports.

Manchester City fortsatte å jakte scoringer, og fem fem minutter igjen av ordinær tid kom den tredje. Unggutten Cole Palmer fikk muligheten fra start for første gang i Premier League, og fikk flere gode muligheter til å score. Den siste av de da skuddet hans ble blokkert, før den gikk til Bernardo Silva. Han fastsatte resultatet til 3–0.