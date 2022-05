1 / 8 forrige neste fullskjerm

Molde snøt Glimt for dobbel etter omstridt straffe: − Det er kanskje litt tvil

ULLEVAAL (VG) (Bodø/Glimt – Molde 0–1) For ett år siden var han landets heteste fotballspiller, søndag var han den kaldeste. 19 år unge Sivert Mannsverk avgjorde cupfinalen på straffespark.

Dermed ble den første norske cupfinalen på tre år avgjort som den forrige: På et enslig straffemål.

Og det var aldri ufortjent. På cupfinalefesten kvelden før sang byskalden Jo Nesbø om håp, troen kom med alle målsjansene de skapte på Norges beste lag – og med kjærligheten supertalentet Sivert Mannsverk la i det avgjørende sparket på ballen, var alt som et smykke for Molde:

Romsdalingene tar sin femte cuptittel og blir altså 2021-mester i det corona-utsatte fotball-NM. Samtidig snøt de siste sesongers suverene Bodø/Glimt for det som ville vært klubbens første «The Double».

Ikke alle på Bodø/Glimt var enige da Rohit Saggi pekte på straffemerket etter 75 minutter. Men Magnus Wolff Eikrem gikk i bakken da han ble offer for Brede Moes susende takling på Ullevaal-gresset. Moldes maestro – som etter all sannsynlighet var i ferd med å bli byttet ut før dette skjedde – la seg ned og fikk belønningen: Straffespark.

– Det er kanskje litt tvil, men jeg synes jeg blir tatt. Han er kanskje litt på ball, men nå betyr det ingenting, sier Eikrem selv til NRK om straffen.

Den feide Mannsverk – jaktet intenst av både Molde og Rosenborg da han var Sogndal-kaptein i fjor – sikkert i mål.

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle ta straffe i forkant. Når jeg tar straffe så kobler jeg ut alt rundt meg. Straffe skal være mål 10 av 10 ganger, sier den 19-årige matchvinneren til statskanalen.

– Jeg snakket med Magnus utpå her om den. Jeg er enig om at jeg var borti, men jeg synes den er soft. Jeg føler han venter meg ut og ser den komme, er motpart Brede Moes vurdering av situasjonen.

Finalen startet også med dommerfokus: Etter bare seks minutter lurte Hugo Vetlesen fire Molde-spillere med fire touch, inkludert pasningen, og lagkamerat Runar Espejord var skrudd fri på blank goal. Men assistentdommerens flagg var raskt oppe, men offsideavgjørelsen var i beste fall tvilsom.

Espejord fikk en ny mulighet til å kopiere pappa Lars’ finalescoring fra 36 år siden kort tid senere, men da headet han Elias Hagens corner utenfor. Det var lenge Glimts beste mulighet til å score på Jacob Karlstrøm.

SKUFFELSE: Runar Espejord ble byttet ut etter den første omgangen og gikk med armen i fatle på vei opp for å motta sølvmedaljen.

For de blå var skumlere. Frisparket til Magnus Wolff Eikrem var nær, Ola Brynhildsen var enda nærmere. Han avsluttet med begge ben, både til lands og i luften, men traff enten Alfons Sampsted, Marius Høibråten eller utenfor på sine tre muligheter før pause. Den ene av dem etter et glitrende Molde-angrep som startet bak hos midtstopper Benjamin Tiedemann Hansen.

Molde var best totalt sett i 1. omgang, til tross for at de måtte bytte ut offensiven Eirik Ulland Andersen med det som så ut til å være en vridning i kneet etter en drøy halvtime, samtidig som Martin Bjørnbak viste tegn til skadetrøbbel. Men midtstopperen fortsatte.

Molde la om til 3–5–2 med Markus Kaasa som Ulland-erstatter, Glimt-trener Kjetil Knutsen gjorde mottrekk i pausen og tok av halve sentrallinjen i både Elias Hagen og Runar Espejord.

Glimt presset litt mer, men Moldes kontringer var betydelig farligere. At Ola Brynhildsen forlot Ullevaal uten å ha scoret, forblir et mysterium. Også i 2. omgang var han frempå tre ganger, akkurat som før pause.

– Jeg har det greit, jeg synes vi prøver igjen i andreomgang, men summen er at de får kampen der de ønsker den. Vi må erkjenne at de vi var bedre enn oss, sier Glimt-treneren til NRK.