I SORG: PSG- og Italias landslagskeeper Gianluigi Donnarumma.

Stjernekeeper Donnarumma hyller avdøde Raiola med kryptisk lovnad

Flere av fotballens største stjerner er dypt preget etter Mino Raiolas bortgang.

Av Emma Stangbye Larsen og Daniel Nerli Gussiås

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er så trist at jeg ikke engang vet om jeg klarer å si alt jeg vil. Jeg elsker deg og savner deg allerede, skriver den italienske landslagskeeperen Gianluigi Donnarumma på sin Instagram.

Keeperen kommer også med en kryptisk beskjed til sin avdøde agent.

– Jeg ga deg et løfte for lenge siden, vit at jeg vil holde det.

Lørdag ettermiddag bekreftet familien til Mino Raiola at den verdenskjente fotballagenten var død.

BLE BARE 54 ÅR GAMMEL: Mino Raiola døde lørdag.

I stallen hadde agenten flere store fotballstjerner, som de siste dagene har kommet med sin siste hilsen på sosiale medier. Blant disse er Erling Braut Haaland, som er ventet å skifte klubb til sommeren.

Raiola skal ha vært tungt involvert i denne prosessen.

Like etter dødsfallet lørdag postet jærbuen dette bildet på sin Instagram-konto:

Dødsfallet kom to dager etter at det hersket full forvirring etter flere medier meldte agenten død, noe han selv senere avviste.

Det var familien selv som opplyste om Raiolas bortgang på Twitter lørdag ettermiddag.

Manchester United-spiller Paul Pogba har vært i Raiolas stall i en årrekke. Søndag viste han sin takknemlighet på sin Twitter-profil:

Matthijs de Ligt la søndag ut en følelsesladet hyllest til agenten sin.

– Jeg trodde du var gal da du fortalte meg hva om alle planene du hadde, men du fikk alltid rett til slutt. Øyeblikket jeg traff deg visste jeg du var spesiell, skriver Juventus-spilleren på sin Instagram.

Videre skriver han at Raiola alltid kjempet sammen med spillerne sine, og derfor var han så elsket av de rundt han.