Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Kenny Dalglish og Ian Rush - her med FA-cup-trofeet i 1986.

Nå kan disse Liverpool-legendene bli slått av Klopp-gjengen

Navn som Phil Thompson, Graeme Souness, Kenny Dalglish, Bruce Grobbelaar og Ian Rush får hjertet til å banke litt raskere hos gråhårede Liverpool-supportere. Søndag kan disse legendene bli slått av dagens utgave av de rødkledde.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er søndagens oddstips!

Jürgen Klopps mannskap har nemlig spilt 25 kamper uten å tape i alle turneringer. Siste nederlag kom mot Real Madrid den 6. april i år.

Legendene fra 1982 - med Bob Paisley som manager - oppnådde det samme fra mars til september det året, for 39 år siden.

Hvis Klopp-Liverpool unngår tap mot West Ham søndag, har de altså slått statistikken til Paisleys superlag.

les også Solskjær etter nytt ydmykende tap: – En veldig vanskelig periode

Klubbrekorden er for øvrig på 30 strake kamper uten tap, men da må vi helt tilbake til årene 1893–1894. Det blir altså 127 år siden.

– For å spille så mange kamper uten tap må du ha tur eller et sent mål eller noe slikt. Men generelt vet vi at når vi er på vårt beste, så har vi sjanse til å vinne kampen, og det er det vi prøver på. Åpenbart har vi ikke vunnet alle disse kampene, mange av dem er uavgjort, men flesteparten av de uavgjorte kampene var trolig nærmere seier enn tap, sa Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside foran kampene mot Brighton og Atlético Madrid.

les også Keane etter nytt hjemme-mareritt for Solskjær: – Jeg gir opp

– Jeg kan fortelle dere at vi føler ansvar for å prestere, og guttene gjør det bra. Det er ikke sånn at vi bare ønsker å komme oss gjennom kampen. Vi vil vise den beste versjonen av oss selv.

Her kan du spille på kveldens toppkamp på London Stadium!

På fredagens pressekonferanse fortalte Jürgen Klopp at Roberto Firmino er ute av spill for en god stund etter å ha pådratt seg en lårskade mot Atlético Madrid.

Klopp la til at heller ikke Curtis Jones, Naby Keita, James Milner eller Joe Gomez er klare for West Ham-kampen. Liverpools tyske manager fikk nylig Fabinho og Thiago tilbake fra skader, og begge spilte i 2–0-seieren i Champions League denne uken.

les også Milliard-kjøpet diskuteres: – Har dabbet av

VG-tips: West Ham United - Liverpool