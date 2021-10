Keepertabbe felte Brann i Mjøndalen: Mener Grill burde gjort annerledes

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Brann 1–1) De ledet, de spilte mot ti mann, de hadde kontroll – og så bokset keeper Lennart Grill Brann på en ny knockout mot Mjøndalen.

Med 1–1 i eliteseriekampen på Consto Arena søndag kveld må Brann fortsette den mange årtier lange forsøket på å drive brunkledde spøkelseskladder ut av fotballstatistikkene.

– Det føles ubeskrivelig deilig. Det er lange sekunder fra jeg treffer ballen til den går i mål der. Jeg tok bare inn situasjonen og støtten fra hele Consto, sier Mjøndalens «matchvinner» Lars Olden Larsen til VG.

Hans følsomme lobb over Brann-keeper Lennart Grill – på halvdistanse etter egen utboksing – betyr fortsatt at bergensklubben ikke har vunnet i Mjøndalen siden 22. mai 1975. Mot Mjøndalen, uansett Bergen eller Buskerud, har ikke skjedd siden 1992.

Det er knapt til å tro at statistikken overlevde oktober 2021. Mjøndalens Albin Sporrong ble utvist rett før pause, Brann var én over både i mannskap og scoringer og hadde ikke sluppet til målsjanser imot.

Helt til Joackim Olsen Solberg banket frem en langpasning fra midtbanen, Lennart Grill meldte seg på i duellen mellom egen midtstopper Japhet Sery Larsen og Mjøndalen-angriper Fredrik Brustad og bokset ballen rett ned i føttene på Lars Olden Larsen.

– Vi skal håndtere det på en bedre måte. Vi skal ha bedre press i ballfører, så vi ikke får den duellen, vi blir for passive over hele banen. Mjøndalen får slå lange baller på oss, så er vi ikke gode nok til å håndtere det, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til VG.

– Bør han heller la forsvareren ta duellen?

– Ja, egentlig så burde han gjort det. «Shit happens». Han bokser langt, men den faller rett i fanget på ham. Det er lykketreff oppe i krysset, mener Pallesen Knudsen.

Grill sto i pressesonen og forklarte at han var uheldig.

– Han er en offensiv keeper, noen feil må vi tåle. Han er i fin utvikling og har gjort det bra for oss, fastslår Brann-trener Eirik Horneland.

– Vanskelig å si. Skal han ut, må han enten holde eller bokse den høyere og lengre vekk. Men jeg liker at keeperne går ut og håper han fortsetter med det, sier Sivert Heltne Nilsen til VG.

– Alle vet om statistikken. Og vi vet det sitter litt i hodet på bergenserne, så litt brukte vi statistikken før kampen, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG.

– Det er litt vanskelig å ta innover seg at vi bare får ett poeng. Det var ikke helt «meant to be» i dag, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG.

– Vi får håpe at vi ikke slår de neste år, det får være målet, sier Sivert Heltne Nilsen til VG med et smil om munnen – og lever i håpet om at Branns fotballnemesis spiller i en annen divisjon.

– Det var en tøff kamp. Mjøndalen borte er alltid tøft, og spesielt for Brann av en eller annen grunn. Men ett poeng, er ett poeng, sier Robert Taylor til VG.

Det så lenge ut til å bli annerledes. Spissfunnet Aune Heggebø er allerede blitt sammenlignet med Erling Braut Haaland etter sin soloraid-scoring på Åråsen for noen runder siden, og igjen krummet han nakken på Braut-vis og satte fart fra midt på banen. Istedetfor å gå selv denne gangen, spilte han tversover til Robert Taylor.

Finnen plasserte ledelsen mellom bena på midtstopper Daniel Janevski, og selv om Brann ikke skapte så mange sjanser før eller etter goalen, fremsto de klart farligst på Consto Arena lenge.

Rett før hvilen ble også Mjøndalen redusert til ti mann da Albin Sporrong fikk sitt andre gule kort for kvelden.

– Vi holder hodet oppe med at vi ikke taper, men selvfølgelig når vi spiller en omgang med én mann mer, er det jævlig frustrerende, sier Heggebø til VG.

Ballen falt ned i bena på Lars Olden Larsen. Mjøndalens midtbanespiller lobbet følsomt og lekkert inn utligningen, og Branns uvirkelige Mjøndalen-kompleks levde videre.

– Nå puster jeg lettet ut, dette er ikke sunt, jeg merker det i brystet. Dette var veldig vondt. Det var ekstremt viktig å få med seg det ene poenget, sier Vegard Hansen til VG og fortsetter:

– Seks poeng opp til Brann hadde vært mye. Ikke umulig, men vanskelig. Nå er vi med.

– Tror du at dere hadde rykket ned om dere hadde tapt her?

– Nei, jeg vil ikke si det. Vi hadde ikke gitt opp. Vi synes vi har vært i nærheten i alle kampene utenom mot Molde, hvor vi ble utspilt, svarer Hansen.

Brann hadde et desperat stormløp mot tre poeng. Noen helt vanvittige sjanser ble misbrukt: Først kom Monga Simba mutters alene med Sousha Makani etter å ha snappet ballen fra Olsen Solberg, men plasserte avslutningen på feil side av stolpen.

– Det er veldig surt at den ikke går inn. Jeg kjente at jeg fikk et bra treff, og jeg trodde den skulle gå inn, sier Simba til Discovery+.

I tillegg nektet Makani både Robert Taylor i å sette sitt andre, deretter innbytter Mathias Rasmussen da Brann-spilleren stupheadet et innlegg på sprellemannen i Mjøndalen-målet. Til slutt hadde han også god hjelp av tverrliggeren da Simba forsøkte seg på overtid.