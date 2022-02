I FORM: Pierre-Emerick Aubameyang har fem mål på de tre siste kampene for FC Barcelona.

Aubameyang scoret igjen – Barcelona med syv kamper uten tap

(Barcelona – Athletic Bilbao 4–0) Pierre-Emerick Aubameyang (32) har virkelig begynt å finne seg til rette i Barcelona. Nysigneringen har scoret i tre kamper på rad – høsten 2019 var forrige gang gaboneseren gjorde det.

Av Fredrik Schjesvold

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hat trick mot Valencia, scoring i midtuken mot Napoli og ny scoring hjemme mot Athletic Bilbao, kampens første med et saksespark etter en retur fra en Piqué-heading etter 35 minutters spill.

Det begynner å lukte svidd igjen av den tidligere Arsenal-angriperen. Hans siste mål for London-klubben kom 22. oktober mot Aston Villa.

32-åringen må trolig opprettholde den formen for at den spanske stormakten ikke skal gå glipp av Champions League-spill sesongen 2022/23.

– Det er optimisme på Camp Nou. De har forsterket seg i januar, dette er virkelig noe annet enn da Koeman holdt på, fastslo TV 2s kommentator Robin Grov under kampen.

I alle turneringer er Barcelona og Xavi ubeseiret på de siste syv kampene. Det er den beste rekken til katalanerne denne sesongen. Barcelona har ikke tapt i ligaen siden desember – ti kamper uten nederlag.

Med seieren går Aubameyang & co. opp til en fjerdeplass, den siste plassen som gir spill om Champions League. Barcelona har samme poengsum som Atlético Madrid på plassen under, men har en kamp mindre spilt. Det er femten poeng opp til erkerival Real Madrid.

I 2. omgang var det klart for reservenes aften. Det andre, tredje og fjerde målet kom alle fra spillere Xavi byttet inn.

Drøye 20 minutter før slutt banket Ousmane Dembélé inn det andre målet med en utsøkt avslutning. Han skar innover i banen mot Athletics 16-meter, dro av Iñigo Lekue før han smelte ballen opp i nærmeste kryss fra 7–8 meters hold bak en sjanseløs Unai Simón.

Det var franskmannens første scoring i ligaen denne sesongen. Han hadde ikke scoret i en La Liga-kamp siden mai 2021.

Luuk de Jong kom inn for Aubameyang like før slutt, og han brukte ikke mer enn tre minutter før han noterte seg som målscorer. Dembélé sto for den målgivende pasningen, slo et innlegg til en helt ledig de Jong som stanget inn 3–0.

Fire minutter senere var det nesten akkurat som å se 3–0-scoringen. Dembélé slo et nytt innlegg, denne gangen til innbytter Depay, som satte inn kampens siste scoring.