Det ble en frustrerende påskeaften for Antonio Conte og Tottenham.

Tottenham tapte for Brighton etter sen scoring

(Tottenham - Brighton 0–1) En sen scoring av Leandro Trossard gjorde at Brighton tok med seg alle poengene på Tottenham Hotspur Stadium.

I det 89. minutt sørget Leandro Trossard for Brighton-seier da han satte inn matchvinnerscoringen som nå gjør at Tottenham åpner døren for London-rival Arsenal i kampen om topp fire og Champions League-spill neste sesong.

Den lille belgieren fintet unna Eric Dier og pirket ballen forbi Hugo Lloris.

Tottenham står nå med 57 poeng, tre poeng mer enn Arsenal på femteplass. Martin Ødegaard og co. har imidlertid spilt to færre kamper enn Tottenham.

Arsenal spiller mot Southampton senere i dag. Kampen begynner klokken 16.

Tapet er Tottenhams første siden de tapte 2-3 borte mot Manchester United 12. mars. Tottenham hadde vist strålende form med fire strake seirer etter tapet i Manchester, og hadde scoret hele 14 mål i løpet av de fire kampene. Lørdag var det imidlertid stopp på den gode formen for Tottenham.

Graham Potters menn var bunnsolide gjennom hele kampen, og rett før overtiden fikk de også scoringen sin. Dermed står Brighton med to strake seire mot henholdsvis Arsenal og Tottenham.

– Et taktisk mesterverk av Brighton, sa TV 2-ekspert Yaw Ihle Amankwah etter kampen.

Tottenham skal spille hjemme mot Arsenal 12. mai, i det som kan bli en helt avgjørende kamp for å sikre seg en plass i neste sesongs Champions League.