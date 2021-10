Kommentar

Problemene stopper aldri for Solbakken

Av Knut Espen Svegaarden

TAKK FOR NÅ: Erling Braut Haaland (til venstre) kan ikke hjelpe landslagssjef Ståle Solbakken og Norge til VM denne høsten.

Den eneste fordelen landslagssjef Ståle Solbakken har nå, det er at han er blitt vant med at flere av de beste ikke er med. Men Erling Braut Haaland er den klart vanskeligste å erstatte – mot Nederland.

Det er mulig Ståle Solbakken så på kalenderen om det var fredag den 13. Eller om det hadde gått en svart katt over veien; uansett var beskjeden han fikk i dag den verste i sitt slag: Erling Braut Haaland, med seks mål på åtte kamper under Solbakkens ledelse, en fryktet spiss selv for Nederlands Virgil van Dijk, er ute av spill igjen.

Han rekker ikke Nederland i Rotterdam 16. november, det vet legene allerede i dag.

Hva gjør Solbakken da? Han og teamet må bare glemme Haaland, uansett hvor vanskelig det er. Han spiller ikke mot Nederland. I stedet må Solbakken bygge opp Alexander Sørloth og Joshua King i de neste 23 dagene.

For en av dem kommer til å «lede linja» mot Nederland.

Nå har i hvert fall Ståle Solbakken og teamet hans god tid til å tenke ut et lag mot Nederland, uten Erling Braut Haaland. Det var den verste beskjeden landslagssjefen kunne få, men nå er den der. Haaland kan ikke direkte-erstattes.

Mot Latvia finner nok Solbakken gode nok løsninger til å stille en slagkraftig offensiv, det så vi mot både Montenegro og Tyrkia på forrige samling.

Men Nederland. Borte. Det er i utgangspunkt den vanskeligste kampen, den du aller helst vil ha med en fysisk målmaskin som Braut Haaland i. Men det virker ikke som det er noen stopp for problemene til Norges fortsatt ferske landslagssjef. Når du har ridd av en storm, så dukker den neste opp.

Ståle Solbakken har faktisk ikke hatt det jeg vil kalle «fullt lag» i en eneste av de 10 kampene han har ledet Norge. Omar Elabdellaoui var det første «offeret», bare dager etter at Solbakken ble ansatt.

Norges visekaptein under Lars Lagerbäck har aldri spilt en kamp for Ståle Solbakken. Det har heller ikke Sander Berge. Begge disse var tiltenkt viktige roller for Solbakken. Trolig får han ikke med Berge mot Latvia og Nederland heller. Den storvokste midtbanespilleren er fortsatt under opptrening etter en rekke tilbakefall etter skaden han pådro seg for snart et år siden.

Så har du førstekeeperen på landslaget i en årrekke, Rune Almenning Jarstein – han ble rammet hardt av Corona og har fortsatt til gode å spille kamper etter sykdommen.

Forrige samling var verstingen, da det rant inn med forfall.

AVLYST MØTE: Det blir ikke noe møte mellom Erling Braut Haaland (til venstre) og Nederlands Virgil van Dijk 16. november.

I øyeblikket er det «kun» Haaland og Berge som er ute. André Hansen er tilbake, det samme er Kristoffer Ajer, Mathias Normann, og også Alexander Sørloth og Joshua King er på vei tilbake nå.

Men mye kan skje på 23 dager, som er avstanden til møtet med Latvia på Ullevaal stadion. Og vi skal huske på at foran forrige samling så alt fint ut da det var en uke igjen.

Så rant forfallene inn.

Foreløpig har han fikset alt trøbbelet, fra han fikk jobben i desember i fjor, bemerkelsesmessig godt.

Spørsmålet blir om Ståle Solbakken og teamet hans kan komme opp med en plan, selv uten superspissen sin, god nok til å ta selveste Nederland på bortebane.

I så fall blir det en av de største prestasjonene i norsk fotball.