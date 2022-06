GAMLE KJENTE: Lillestrøm-trener Geir Bakke med Rosenborg-kollega Kjetil Rekdal søndag kveld. De jobbet sammen som assistent og hovedtrener i Vålerenga for 17 år siden.

Tar Rekdals byttegrep i forsvar: − Må spillerne tåle

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Rosenborg 3–1) Regelendringen til fem bytter per kamp gjør at spillerne i større grad må tåle å bli tatt av på mer ukonvensjonelle tidspunkt, mener Lillestrøm-trener Geir Bakke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han får støtte av både egne LSK-spillere og rosenborgere etter at RBK-trener Kjetil Rekdal gjorde to spillerbytter fire minutter før pause i søndagens kamp på Åråsen. Da hadde Lillestrøm snudd 0–1 til 2–1 kort tid før Olaus Skarsem og Vebjørn Hoff erstattet Ole Sæter og Per Ciljan Skjelbred.

– Om du venter til pause eller gjør det rett før pause, spiller ikke så stor rolle. Fotballen er blitt sånn at du kan gjøre fem bytter. Noen ganger er det lurt. Det må spillerne være innforstått med og tåle, hvis laget ikke fungerer. Det er ikke personlig. Det har noe med struktur å gjøre, sier Bakke etter å ha ledet Lillestrøm til den sjette hjemmeseieren på like mange kamper i år (13–1).

– Jeg tror det var for å gjøre noe. Det var tilfeldig hvem som gikk av banen. Vi slet kollektivt, det var ingenting med Per eller Ole. De skal ikke føle ansvar. Det var hele laget, mener Rosenborg-forsvarer Erlend Dahl Reitan.

– Det er ingen som har noe agenda. Det er et forsøk på å gjøre det for lagets beste. Det er en treners privilegium og uriaspost å ta de avgjørelsene, vurderer Lillestrøm-offensiven Pål-Andre Helland, selv byttet inn søndag kveld:

Det vakte oppsikt at Rosenborg-sjefen gjorde et dobbeltbytte – av utelukkende taktiske årsaker – med bare fire minutter igjen til halv tid. Men Rekdal mente det burdet kommet før.

– Per og Ole hadde neppe spilt hele kampen. Det var litt logisk og kunne like gjerne ta dem da. Vi måte gjøre et eller annet, melder Rekdal.

– Er det karakterdrap på spillerne som byttes ut?

– Nei, tabben er at vi skulle gjort det på 1–0 til oss. Vi diskuterte det på benken. Vi skulle gjort det, fastslår Rekdal.

– Ole og Per er ikke syndebukker. Det er lag utpå der som ikke fungerer i 15–20 minutters periode. Jeg angrer på at jeg ikke gjorde det på 1-0, utdyper Rekdal overfor VG.

Ole Sæter var fortsatt het etter å ha satt fyr på Intility for tre uker siden. Fortsettelsen fra Rosenborg-spissen ble heller skrinn.

– Såpass profesjonelle er vi. At når han mener det må gjøres tak, og det er meg, må jeg bare godta det. Nå er fotball sånn at det ikke alltid er rettferdig, sier Sæter.

– Det er en del av gamet. Når han følte at det var det han kunne gjøre noe med og prøve, og så er det ikke alltid man lykkes, er Per Ciljan Skjelbreds oppfatning på situasjonen der han ble «ofret».

– Gjør det noe med forholdet ditt til Rekdal?

– Nei, det var en følelse han hadde og det må jeg bare respektere. Så kan du være uenig eller enig så mye du vil.

– Er du fotballfaglig enig i at dette var den beste løsningen?

– Det kan vi snakke høyt og lenge om. Sånn er det. Det var hans avgjørelse, svarer Skjelbred.

Han hadde følgende forklaring på hvorfor Rosenborg sluttet å spille fotball etter drøyt 20 minutter på Åråsen.

– Vi slår ballen bort, for det første. Så lar vi dem komme med mange folk i de farligste områdene, der vi vet Lillestrøm er gode. Det blir innlegg på innlegg, dueller, cornere. Der er Lillestrøm gode, sier Rosenborg-veteranen.