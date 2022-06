PÅ TIDE: Etter sommerens fotball-EM kan Anja Sønstevold se frem til en ny sesong i Italia og den da profesjonelle ligaen Serie A. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån.

Blir profesjonell liga: − Overraskende at det ikke har skjedd før

Fra 2022/2023-sesongen blir Serie A på kvinnesiden en profesjonell liga. Det synes Anja Sønstevold (30) og Sophie Román Haug (23) er på tide.

Tidligere i år meldte Italias fotballforbund at Serie A på kvinnesiden får status som profesjonell liga, som den første i Italia innen kvinneidrett. Endringen skjer fra og med neste sesong.

Landslagsspillerne Anja Sønstevold (Inter) og Sophie Román Haug (Roma) forbereder seg til sommerens fotball-EM, før de kan se frem til ny sesong i Italia som de første kvinnelige profesjonelle utøverne i landet. Begge er overrasket over at profesjonaliseringen ikke har kommet tidligere.

– Vi er i 2022, og jeg vet at de har snakket om det i flere år uten at det har skjedd noe, så at det endelig kommer på plass, er både riktig og viktig, sier Sønstevold.

– Det er jo litt rart og overraskende at det ikke har skjedd før, med tanke på hvor stor fotballkulturen er i Italia. Men det sier jo litt om hvor kvinnefotballen er på vei, og at de endelig får det ned på papiret, tror jeg blir veldig bra.

Info Profesjonelle ligaer i kvinnefotballen I Europa har kvinnenes øverste divisjon status som profesjonell liga i England, Frankrike, Spania og Sverige - og snart Italia.

I USA og Australia har kvinnene spilt profesjonell fotball i en årrekke.

Ifølge daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner har den norske Toppserien status som «semiprofesjonell» liga. (NTB) Vis mer

Større trygghet

Profesjonaliseringen innebærer blant annet at et lønnstak på 30 000 euro (rundt 315 000 norske kroner) fjernes og at klubb og spiller får større trygghet med bedre kontrakter.

– Sånn som kontrakten vår er nå, en amatørkontrakt, så står det vel at om man blir langtidsskadet eller noe slikt, har de rett til å bryte kontrakten. Men det er også vice versa: At når det er en amatørkontrakt, kan spillere også signere profesjonell kontrakt med andre klubber. Så det er ikke sånn at klubben sitter så veldig godt i det, heller. Når det nå blir bedre kontrakter og mer trygghet, både med tanke på graviditet, men også skader og andre ting, så er det riktig vei å gå. Det må bare på plass, sier 30-åringen.

– Hvordan er det å være i en kontrakt hvor du vet at du er litt utsatt?

– Det er jo ikke ideelt, det. Man vil jo gjerne ha rammene slik at man vet hva man står i. Så det å få på plass det, vil være en trygghet både for klubb og for spiller, forteller Sophie Román Haug.

– Så skal det sies at de aller beste klubbene i Italia har allerede alle disse tingene på plass, med minstelønn, sikkerheter og at det er profesjonelt og bra. Så det er vel bare for å sikre at samtlige lag i ligaen kommer opp på det nivået, supplerer Sønstevold.