SCORET: Victor Boniface scoret sitt fjerde mål på to kamper mot KÍ Klaksvik.

Bodø/Glimt slapp med skrekken – videre i Champions League-kvaliken

(KÍ Klaksvik – Bodø/Glimt 3–1, 3–4 sammenlagt) Bodø/Glimt fikk det tøffere enn ventet mot færøyske KÍ Klaksvik onsdag kveld. Kampen levde helt til siste slutt på Færøyene.

Færøyske KÍ Klaksvik gikk virkelig i strupen på Bodø/Glimt i returoppgjøret i den første kvalikrunden til Champions League. Kjetil Knutsens menn vant 3–0 i det første oppgjøret, men på Færøyene onsdag kveld måtte Glimt kjempe hardt.

Bodø/Glimt lå under 2–0 til pause, etter en intens start fra hjemmelaget. I den andre omgangen løftet Glimt-gutta seg et lite hakk og sikret avansement til neste runde i Champions League-kvalifiseringen.

Med avansement for Glimt, venter nå enten walisiske The New Saint eller nordirske Linfield i neste runde. Førstnevnte vant 1–0 i det første oppgjøret og returkampen startet klokken 20.45 i kveld.

DUELL: Mvuka i duell med Klaksviks Da Silva under det første oppgjøret forrige uke.

Hjemmelaget presset Bodø/Glimt høyt fra start. Allerede etter tolv minutter spilt kom tidligere Viking-, Sarpsborg- og Sandnes Ulf-spiller Claes Kronberg seg løs på høyresiden og slo et perfekt innlegg mot Mads Boe Mikkelsen. Sistnevnte banket inn 1–0 til hjemmelaget.

Glimt trillet mye ball etter scoringen, men Klaksvik ga seg ikke. Etter 20 minutter slo Joannes Bjartalid et strøkent innlegg til Jakup Andreasen, som satte inn 2–0 for Klaksvik.

Etter kalddusjen styrte Glimt mye av banespillet, men evnet ikke å skape én eneste stor målsjanse i den første omgangen. Det nærmeste de kom var Ulrik Saltnes sitt skudd fem minutter før pause, som gikk et stykke utenfor mål.

Under kan du se oversikt over Bodø/Glimts vei til Europa!

Bodø/Glimts vei til gruppespill i Europa.

I den andre omgangen løftet Glimt seg fra start og allerede etter 54. minutter ble de tildelt straffespark da et innlegg tilsynelatende gikk i hånden på en Klaksvik-spiller. Victor Boniface (21) satte straffen hardt og sikkert til venstre for keeper.

Etter scoringen lot de store sjansene vente på seg. Etter 73. minutter kom derimot Klaksvik på en kontring med Bjartalid. Han fyrte av et skudd som gikk noen meter utenfor målet til Haikin.

85. minutter var gått da Klaksvik virkelig fikk håp igjen. Jakup Andreasen flikket inn et innlegg fra Bjartalid, og stillingen var plutselig 3–1. Da manglet Klaksvik kun ett mål for å klare ekstraomganger.

– Nå har Klaksvik fått blod på tann, sa Viaplay-kommentator Petter Veland etter scoringen.

Statistikk fra kveldens kamp.

Bodø/Glimt slapp likevel med skrekken, og kampen endte 3–1. Det betyr at Kjetil Knutsens menn vant 4–3 sammenlagt.

Glimt er ikke det eneste norske laget som kan kvalifisere seg til Europa-spill denne sesongen. Både Molde, Viking og Lillestrøm kommer inn i andre runde av Conference-League kvalifiseringen. Kampene spilles 21 og 28 juli.