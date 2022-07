Kommentar

Foran drømmefinalen: Må det alltid snakkes om nivået?

FINALESTEMNING: Humøret er på topp i den engelske leiren før finalen. Her under «Wembley-inspiseringen» dagen før kampen: Fra venstre Beth Mead, Millie Bright, Ellen White og Rachel Daly.

England-Tyskland. Wembley. 90.000. EM-finale. Større blir det knapt.

Endelig er denne engelske generasjonen i en finale, etter tre strake semifinaletap. Særlig bittert var 1-2-nederlaget for USA i VM for tre år siden, åtte av spillerne i Englands faste EM-ellever var også på banen i Lyon den gangen.

Nå jakter de sin ultimate revansj, seier over Tyskland, engelsk fotballs store rival, tittelmaskinen som har hele åtte EM-gull.

KJENT FEIRING: Alexandra Popp feirer sitt andre mål mot Frankrike. Popp har scoret i samtlige av de fem EM-kampene. I bakgrunnen: Sydney Lohmann.

Mesterskapet er allerede en suksess, som VM var det for tre år siden. Publikumssnittet vil ende på snaut 19.000 pr. kamp, rundt tre tusen lavere enn i 2019, men over ti tusen høyere enn i forrige EM, i Nederland i 2017. Så det er nevnt: I VM i Tyskland i 2011 var publikumssnittet på over 26.000.

Men så var det nivået da ... et tilsynelatende evigvarende tema når det handler om kvinnelige fotballspillere.

Slik det har vært snakket og skrevet under hele EM, både her hjemme og i andre land, mener de fleste at det sportslige nivået har vært høyere enn noen gang. Det er muligens riktig, det har vært mange gode kamper, Spanias Aitana Bonmatis ro og ballberøringer i kvartfinalen mot England har man knapt sett maken til og finalelagene har imponert med tidvis voldsom intensitet.

I den andre enden av skalaen: Dristigere forsvarsspill har ført til flere baklengsmål etter store tabber enn i forrige VM og EM.

BALLKUNSTNER: Spanias Aitana Bonmatí imponerte stort mot England, men spanjolene klarte ikke stå imot det engelske presset i sluttminuttene.

Men er man nødt til å diskutere nivået hver eneste gang?

Hvor mange mesterskap må kvinnelige fotballspillere gjennom før nivået er bra nok til at nivået ikke blir et tema? Hvor lenge skal de ha det sånn?

Hva er bra nok fotball? Hvem setter standarden for kvinnene? Menn? Herrefotballen?

Dette er de beste utøverne i verdens største kvinneidrett, og nivået er høyt. De har hatt mesterskap siden 80-tallet, men det føles fortsatt som om spillerne må bevise noe hver gang. Det er ikke mange idrettsutøvere eller idretter som hele tiden bedømmes på denne måten.

Mye er som det har vært: Tyskland går til finalen, Sverige organiserer seg til medalje, Wendie Renard dominerer, men Frankrike får ikke ut sitt beste, lettbeinte Fran Kirby åpner opp forsvar og fryktløse Alexandra Popp hamrer inn mål med bein og hode. Det har hun altså gjort i over et tiår, slik amerikanske Abby Wambach holdt på de første 15 årene av århundret, like nådeløs mot seg selv som motstanderne.

GIGANTER: Abby Wambach har scoret i semifinalen mot Frankrike i VM i 2011 og jubler med Megan Rapinoe.

Wambach var en gigant og spillerne fra den tiden fortjener ikke å havne i en skuff merket «ikke så bra nivå».

Hvis vi først skal sammenligne: Noen i dagens fotball som har et høyere toppnivå enn Marta (36) hadde? Hun var intet mindre enn spektakulær i mange år, kanskje særlig i 2007-VM, selv om Tyskland selvsagt vant finalen og hennes Brasil alltid tapte de største kampene.

Noen med spilleforståelsen til Christine Sinclair, kraften til Birgit Prinz og Carli Lloyd? 37 år gamle Megan Rapinoe henger fortsatt med, men hennes piskende innlegg, med begge bein, er ikke like skarpe som for rundt ti år siden.

I FARTA: Marta feirer 3–1-målet mot Tyskland i OL-semifinalen i 2008. Brasil vant 4–1, men i finalen ble det tap – etter ekstraomganger – for USA.

Lloyd, Rapinoe, Wambach og Alex Morgan var alle med da USA tapte en fantastisk VM-finale mot et teknisk suverent japansk lag i 2011, foran et fullsatt Waldstadion i Frankfurt.

Kanskje er det lettere å la seg imponere når TV-trykket er større, forbilledlig formidlet av TV2 og NRK under dette EM-et. Kanskje har det noe å si at den generelle aksepten virker større, det snakkes mer respektfullt om kvinnelige fotballspillere, men at samfunnet går fremover betyr jo ikke at de ikke kunne spille fotball for 15 år siden også.

Kanskje er det også et poeng at de fleste ikke ser så mye av de kvinnelige spillerne på klubbnivå, at de stort sett dukker opp i TV-ruta med et par års mellomrom og at det derfor lettere konkluderes med at «nivået er blitt mye bedre».

Nå skal det understrekes at EM er blitt tøffere, det satses i store europeiske klubber, England og Spania har løftet seg de siste årene. Europa utfordrer virkelig USAs hegemoni.

OM EM: Trond Johannessen.

Og selvsagt er det høyere nivå i dag enn i 2011 og mye høyere enn ti år før det. Fotballen utvikler seg – akkurat som på herresiden. Der var det bedre fotball i 1980 enn i 1970, mye bedre i 2000 enn i 1980, men denne nivåhevingen har da aldri vært noe stort tema.

Man er best i sin tid.

Slik bør det være på kvinnesiden også.