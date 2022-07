DRØMMENES TEATER: Det østerrikske landslaget samlet på Old Trafford hvor de møter England i det som er åpningskampen i årets EM.

Hjemmefavoritten EM-åpner foran et utsolgt Old Trafford: − Kommer til å bli «crazy»

Onsdag kveld sparker det engelske landslaget i gang det en hel nasjonen «forventer» skal bli et mesterskap som ender med jubel.

Publisert: Nå nettopp

Med seier i seks strake kamper før EM, og 12 seire på 14 kamper siden nederlandske Sarina Wiegman tok over som sjef i september, er forventningene til det engelske landslaget på hjemmebane skyhøye.

– Det kommer til å bli «crazy». Du kommer ikke til å kunne høre deg selv tenke, sier Manchester City og England-målvakt Ellie Roenuck til BBC om det som venter onsdag kveld.

Klokken 19.45 spiller «Løvinnene» mesterskapets første kamp, mot Østerrike, foran over 73 000 elleville fans på Manchester Uniteds hjemmebane.

Samtlige billetter til åpningskampen på Old Trafford er revet bort, det samme er billettene til resten av Englands kamper i gruppespillet.

– Jeg er sikker på at når jeg ser tilbake på dette, vil det være et øyeblikk jeg vil huske for alltid, sier Arsenal-spiller og England-kaptein, Leah Williamson, overfor BBC om det å åpne mesterskapet foran eget publikum.

PRESS(E): Landslagssjef Sarina Wiegman (til venstre) og England-kaptein Leah Williamson, møtte pressen før Englands åpningskamp mot Østerrike.

Sist England var i et EM, i 2017, ble det tap for Nederland i semifinalen. Fire år tidligere røk de ut i gruppespillet. I 2009 ble det sølv etter tap for Tyskland i finalen. I VM står de med en bronse fra 2015 som sitt beste resultat.

Men selv om de aldri har vunnet et mesterskap, går laget inn i mesterskapet på hjemmebane som en av oddsfavorittene, kun slått av Spania. Også fansen og pressen legger lista høyt.

«De er ikke lenger underdogs, det forventes at de vinner. Men der det er forventninger, er det press», skriver Sky sports journalist Laura Hunter i en kommentar.

«Skulle laget hennes slite mot til tider undervurderte Østerrike i EMs åpningskamp, vil medietrykket være på nivå med det som vil møte Erik ten Hags første nederlag som Manchester United-manager», skriver The Guardian.

Og presset som hviler på skuldrene til de 23 spillerne og deres trener, ble et tema på tirsdagens pressekonferanse.

– Alle har sine egne ting på plass for å håndtere det. Press er et privilegium, og vi omfavner det. Det følger med jobben, men det betyr ikke at vi ikke kan nyte det samtidig, sier kaptein Williamson og fortsetter:

– Vi er ikke roboter. Det vil være nerver. Vi er klar over forventningene. Innad handler det om spenningen og det å nyte det.

De fem siste kampene mellom England og Østerrike har endt med seier til førstnevnte. På FIFA-rankingen er hjemmelaget hele 13 plasser foran kveldens motstander.

– Vi skal gjøre de samme tingene som vi alltid gjør, og fokusere på spillestilen vår som et lag og som individer, sier landslagssjef Wiegman overfor BBC om åpningskampen.

Videre i gruppespillet venter Norge mandag 11. juli og Nord-Irland fredag 15. juli. De to beste lagene i hver gruppe går videre til sluttspillet.

Kanskje blir det England og Norge. For nettopp de to lagene trekkes frem av BBCs eksperter som vinner av mesterskapet i England.

Seks av rikskringkasterens åtte EM-eksperter blinker ut England som tittelvinner.