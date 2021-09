Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TRENERDUELL: Kjetil Knutsen og José Mourinho møtes to ganger i høst.

Knutsen blir ikke «starstruck» før Europa-eventyr: − Det driter jeg i

Kjetil Knutsen (52) gleder seg til å ta fatt på Bodø/Glimts kanskje største begivenhet i klubbens historie, men bryr seg lite om at José Mourinho og Roma kommer til Aspmyra.

Publisert: Nå nettopp

Her er torsdagens oddstips!

Kun fire år etter at Bodø/Glimt rykket opp fra nest øverste nivå skal klubben spille sin første kamp i en kontinental turnering – og det attpåtil på klubbens 105-årsdag.

– Jeg er ingen drømmer, jeg er en realist. En realist er opptatt av å gjøre maks av det man gjøre i dag og i morgen. Den kulturen vi har bygget med veldig mange mennesker som har dratt i samme retning er årsaken til at vi har kommet dit vi har kommet, svarer Knutsen på spørsmål om han hadde sett dette for seg da han kom til OBOS-klubben Bodø/Glimt.

– Hadde jeg pensjonert meg i morgen hadde jeg kanskje satt meg ned og reflektert over det og vært stolt over det, men mye av drivkraften i Bodø/Glimt er å drive det videre. Den sulten for å utvikle ting og søke nye prestasjoner.

Bodø/Glimts kamper i Conference League 16. september: Zorya Luhansk (h)

30. september: CSKA Sofia (b)

21. oktober: Roma (h)

4. november: Roma (b)

25. november: CSKA Sofia (h)

9. desember: Zorya Luhansk (b) Vis mer

Ukrainske Zorya Luhansk er Bodø/Glimts første motstander i Conference League-gruppen som også består av bulgarske CSKA Sofia og italienske Roma.

– Det blir utrolig artig når vi går ut på arenaen. Det er det samme når folk spør om man skal møte Mourinho, det driter jeg egentlig i. Han er et menneske av kjøtt og blod som alle oss andre. Jeg tror skal man søke gode prestasjoner og utvikling og konkurrere med de beste så kan man ikke se på det som noe uoppnåelig. Jo, vi kan få til de utroligste ting, sier Knutsen.

Her kan du spille på Bodø/Glimts første gruppespillkamp i Europa!

– Ulempen er at vi ikke får de store høydepunktene. Når vi slår Godset borte og tar seriegull ... Jeg får ingen eufori i kroppen. Jeg skulle ønske jeg fikk det, men jeg får det ikke, smiler Bodø/Glimt-treneren.

– Vi har hatt noen fantastiske kamper på Aspmyra. Da vi kvalifiserte oss var det en gåsehud-opplevelse. Skal du ut på dansegulvet og byr opp til dans så da er det to parter. Vi må også levere. Vi må gjøre det vi kan for å skape underholdning og entusiasme. Jeg håper at folk kommer til stadion i den stemningen at de skal være med på noe stort. Kraften i det løfter opplevelsen for alle, sier Knutsen.

VGs-tips: Bodø/glimt - Zorya.

* Bodø/Glimt danket ut litauiske Zalgiris i playoff med 3-2 sammenlagt, og er dermed med i gruppespill i Europa for første gang i verdenshistorien. Før det slo de ut Islandske Valur og Prishtina fra Kosovo.

* Zorya fra Ukraina kom på tredjeplass i forrige sesongs hjemlige liga - 15 poeng bak Dynamo Kiev. Og holder i 7.plassen så langt etter syv spilte kamper i inneværende sesong. De røk mot Rapid Wien fra Østerrike i Europa League-playoff, og havnet altså rett i denne puljen.

* Bodøværingene klarte ikke å bryte ned et defensivt orientert Odd-lag på Aspmyra på søndag mer enn én gang (1-1). Men serieformen er likevel godkjent med 3-3-0 på seks seneste kamper.

* Glimt må bare prøve å ta tak i dette oppgjøret og gå for seier. Og det tror vi skal være mulig til 1,82 i singleodds. Spillestopp er kl. 20.59 og Viasat 4 viser kampen.