Dette setter fart på Messi-spekulasjonene

Lionel Messi blir trolig PSG-spiller mandag. Utenfor klubbens stadion er flere veier stengt og flere og flere fans strømmer til.

– Paris er en mulighet, sa Lionel Messi på avskjedspressekonferansen i Barcelona søndag.

Etter at La Liga satte ned foten for argentinerens kontraktsforlengelse med Barcelona er den franske klubben trolig neste stoppested for argentineren.

Ifølge flere journalister tett på den franske klubben, skal Messi etter alt og dømme lande i Paris i løpet av kort tid, hvor den medisinske testen venter.

Utenfor klubbens stadion Parc des Princes har flere hundre fans møtt opp mandag. Sikkerhetspersonell sperrer av gater i området med bånd og andre typer sperringer.

Flere medier melder i tillegg at klubben skal ha leid Eiffeltårnet. Sist det ble gjort var da Neymar ble offentliggjort i 2017 - også han fra Barcelona.

I PSG gjenforenes Messi nå etter alt og dømme med sin gamle lekekamerat, og kan snart utgjøre en fryktinngytende angrepsrekke sammen med brasilianeren og Kylian Mbappé, så sant franskmannen blir værende.

EIFFEL-TÅRNET: Slik så det ut da Neymar ble presentert som PSG-spiller i 2017. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Ifølge franske medier skal PSG tidligere i sommer ha forberedt et tilbud til Lionel Messi i tilfelle han ikke skulle fortsette i Barcelona. Torsdag kveld ble det et faktum – og ikke lenge etter begynte ryktene om PSG å svirre.

Tidligere i sommer har Ligue 1-klubben også hentet Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum og Gianluigi Donnarumma gratis.

– Vi må nesten inn i Championship Manager-editor for å finne en situasjon der PSG kan lønne Neymar, Mbappé og Messi. Vi snakker nesten science fiction, sa Petter Veland på VGTVs spesialsending om Messi forrige uke.

Messi forlater Barcelona etter 778 kamper, 672 scoringer og 305 målgivende pasninger.