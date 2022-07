SUPERSPISS: Erling Braut Haaland vil nok friste mange Fantasy Premier League-spillere denne sesongen.

Haalands Fantasy-pris avslørt: − Skyhøye forventninger

Snart lanseres Fantasy Premier League 2022/23. Fredag kom første slipp av spillerpriser, hvor deriblant Erling Braut Haalands (21) pris ble avslørt.

Manchester City måtte ut med over 600 millioner kroner for å sikre seg Erling Braut Haaland, men på Fantasy Premier League kan du få ham langt billigere.

Det populære managerspillet engasjerer millioner av mennesker verden over hver sesong, og i dag avslørte spillskaperne prisen på Haaland for kommende sesong.

For 11,5 millioner kan den norske landslagsspilleren fylle én av spissplassene på ditt lag.

– Min umiddelbare tanke er at det er en veldig gunstig pris. Vi blir gjort en tjeneste der, sier Franco Roche, som utgjør en tredjedel av podkasten Fantasyrådet.

Til sammenligning har Citys største poengplukker forrige sesong, Kevin De Bruyne, blitt prissatt til 12 millioner.

– Det er en litt kjedelig prising i City, slik det tidligere har vært med Mané og Salah i Liverpool, hvor man ender opp med én av Haaland eller De Bruyne. For meg er det Haaland som gjelder.

– Folk har spådd at han skulle koste mer, men jeg er ikke overrasket over prisen. Slik er det ofte med spillere som blir hentet til England, som ikke er «Premier League proven». Det er typisk at spillere som kommer utenfra prises lavere i sin første sesong, sier Roche.

Hver spiller har et budsjett på 100 millioner til å sette opp et lag bestående av 15 spillere, så Haaland vil spise opp en solid del av klubbkassen for de som velger ham.

I et spill hvor man belønnes for hvordan spillerne presterer på banen i virkeligheten, kan det fort være verdt det, spår Roche.

– Jeg forventer at han er med i kampen om toppscorertittelen. Egentlig er han vel favoritt, hvis han får like mye tillit som Agüero fikk da han var skadefri. Det er skyhøye forventninger til Haaland. City har heller ikke hatt en fast straffetager på en stund, det er en magnet for Fantasy-spillere.

En rekke andre spilleres priser, fra lag som Arsenal og Brentford, ble også offentliggjort fredag. Her er noen utvalgte spillere:

Martin Ødegaard, 6,5 millioner

Bukayo Saka, 8 millioner

Gabriel Martinelli, 6 millioner

Emile Smith-Rowe, 6 millioner

Ivan Toney, 7 millioner

