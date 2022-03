Kommentar

Tenk hva Haaland kan påføre de store nasjonene av smerte

Av Knut Espen Svegaarden

OPPE OG NEDE: Erling Braut Haaland deltok i det meste som skjedde mot Armenia - også på skadefronten.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Armenia 9–0) Joda, Armenia er nummer 92 på FIFA-rankingen og spilte med 10 mann i 73 minutter. Men det hindrer oss ikke i å se hvor mye en skadefri Erling Braut Haaland (21) vil bety hvis Norge skal komme seg til EM 2024.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For en ting er at han åpnet et svakt lag som Armenia, banet vei for medspillere, fikk straffespark, ga bort en straffe, fikk en armener utvist, scoret to og la opp til ett.

Det var liksom ikke måte på hva Erling Braut Haaland bidro med på 45 minutter på Ullevaal stadion tirsdag kveld. Han har vært langt bedre før, men han knuste Armenia omtrent alene, med fysikk, fart, gode løp, tøff innstilling, avslutningsegenskaper i verdensklasse, ja Armenia visste ikke hva som traff dem.

Ja, igjen, det var en treningskamp mot en nasjon ranket som nummer 92 i øyeblikket.

Poenget er at Erling Braut Haaland er i stand til å gjøre dette også mot bedre motstandere. Derfor var han spesielt savnet i den avgjørende kampen mot Nederland i fjor. Et norsk lag uten sin talisman, den motstanderen fryktet, var selvsagt ikke det samme.

Og derfor er det lett å tenke seg et norsk lag i EM-kvalifiseringen, med og uten Haaland. Han får egentlig ha så mange ni-tall han vil på ryggen, han får ta så mange privatfly han ønsker, ja han kan til og med få slippe å prate - bare han skyter Norge til EM, og gjerne til en god plassering der også.

For det kan denne gutten, født nøyaktig en måneder etter at Norge spilte sin siste mesterskapskamp (21. juni, EM 2000). 15 landslagsmål på 17 kamper står han med for Norge nå. Hadde han spilt 2, omgang mot Armenia så hadde det trolig blitt flere scoringer. Han «ga» nok muligens bort straffen til Joshua King, som en god kompis gjør med en som har slitt litt på landslaget den siste tiden.

King scoret sikkert - og fikk til slutt sitt «hat-trick».

Fysisk er ikke Haaland tilbake i toppslag ennå. Han var mer spillesugen enn han - kanskje - burde vært, med en viktig avslutning på ligasesongen foran seg. Men Haaland viste at han ville, at han ønsket å bidra for Norge, han kastet seg inn i det meste, og han lå nede tre ganger - den siste, trolig et overtråkk, så ganske ille ut. Men han ristet det av seg - og ville ut på matta igjen.

Men landslagsledelsen lot ham være igjen i garderoben på stillingen 5–0. Det er nok Dortmund glade for. Norge hadde nok krutt til å være nær tangering av rekorden sin (10–0 mot San Marino i 1992). Alexander Sørloth satte inn mål nummer ni på overtid, men Norge rakk aldri å komme opp på tosifret.

Vi fikk se et norsk lag som ville mye under denne samlingen. 11–0 totalt på to kamper er i og for seg imponerende nok. Men både Ståle Solbakken og vi vet godt at disse kampene spiller liten eller ingen rolle da vi kommer til juni - og Serbia og Sverige står på den andre banehalvdelen.

Det er akkurat i sånne kamper Norge trenger Erling Braut Haaland i toppform. Det var flere enn agent, pappa og Borussia Dortmund-folk som satt med hjertet langt oppe i halsen da den lyse kraftspissen gikk ned for telling for tredje gang.

Det siste noen av partene trenger akkurat nå er nok en skade på superspissen fra Jæren.

Vi trenger ham i toppform - alle sammen.