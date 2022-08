NY SJEF: Hege Riise er ny landslagssjef for Norge. Her fra da hun ledet Englands landslag.

Hege Riise blir Norges nye landslagssjef

Hege Riise (53) blir ny landslagssjef for Norge, bekrefter Norges Fotballforbund onsdag morgen.

Etter den skuffende EM-exiten i sommer ble det raskt kjent at daværende landslagssjef Martin Sjögren ikke ville fortsette i jobben. Nå er erstatteren klar.

– Å få lede Norges A-landslag er det største, og jeg er stolt og glad over å få tillit til å lede laget og teamet. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på utfordringen, sier Hege Riise i pressemeldingen.

– Vi er stolte av å kunne presentere ny landslagssjef som kan skilte med utrolige resultater både som spiller og trener, og som kjenner bedre enn noen konkurransen som møter oss der ute, sier fotballpresident Lise Kalveness og fortsetter:

– Heges trenerprofil og spillestilprinsipper er godt forankret i Norges fotballkultur og NFFs sportsplan, samtidig som hun har god erfaring med at moderne fotball også krever fleksibilitet i spillet, en evne til å overraske motstandere, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Sjögren uttalte til VG etter avgangen at han ble enig med Klaveness om å ikke fortsette arbeidsforholdet.

Riise har tidligere hatt stor suksess som trener for blant annet LSK Kvinner. I fjor ledet hun England i OL før hun tok over J19-landslaget. Som spiller har hun 188 kamper for Norge, flest gjennom tidene, og hun mottok Gullballen som VMs beste spiller i 1995. Med Norge vant hun både EM, VM og OL.

Assistenttrenere i det nye trenerapparatet blir Monica Knudsen og Ingvild Stensland, skriver NFF.

Norge røk rett ut etter gruppespillet i sommerens EM. Det knusende 0–8-tapet for England står igjen som den største nedturen. England vant til slutt mesterskapet på hjemmebane etter overtidsseier i finalen mot Tyskland.