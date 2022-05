RBK-helten Holm beklaget til lagkameratene etter utbrudd: − Slik skal det ikke være

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Sandefjord 3–0) Noah Holm (20) briljerte i angrep for Rosenborg, men da han fikk «nei» fra Kjetil Rekdal på å ta eget straffespark, kokte det over for spissen.

Fysikken og instinktet mangler ikke hos Noah Jean Holm på topp for Rosenborg. U21-landslagsspissen ledet an for trønderne i 3–0-seieren over Sandefjord sammen med svenske Stefano Vecchia.

Det var bare målet som manglet for Holm. Da kampen hadde passert timen kom sjansen. Han ble felt av William Kurtovic. Dommer Rohit Saggi pekte umiddelbart på straffemerket. Holm plukket opp ballen og trodde han skulle skyte.

Så skjedde det ting i kulissene. En beskjed fra Rekdal og trenerteamet på benken via kaptein Markus Henriksen «ødela» RBK-spissens mulighet til å sette punktum. Stefano Vecchia var nå straffetager, til tross for at Holm hevder å ha vært ført opp som lagets eksekutør.

TV-bildene viste en frustrert 20-åring og en disputt med Henriksen (se situasjonen i toppen).

– Det ble jo en diskusjon. Da jeg ble felt, så ville ikke trenerteamet at jeg skulle ta den. Det var kanskje litt overtro, men reaksjonen min holder ikke mål. Jeg har sagt unnskyld til de det gjelder, og jeg lærer av det. Jeg vet til neste gang hvordan jeg skal håndtere det enda bedre, sier Holm til VG.

BEKLAGER: Noah Holm ble frustrert etter at han ikke fikk ta straffen som førte til 3–0-scoringen.

– Ble du litt «het» i toppen?

– Ja. Jeg måtte få ut litt frustrasjon. Slik skal det ikke være, men jeg lærer av det og jeg unner Stefano scoringen like mye som om det hadde vært meg selv. Nå er jeg bare glad for at laget vant og jeg og laget gjorde en god prestasjon, sier Holm.

– Hva sa lagkameratene?

– Gutta sier jeg bare skal fortsette og at jeg får sjansen min. Jeg er jo litt ung og dum, sier han selv om hendelsen.

Vecchia, som sier han selv fikk beskjed av Markus Henriksen om å ta straffen, ble dermed tomålsscorer – og Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var veldig fornøyd med det han fikk se av duoen Vecchia og Holm på Lerkendal foran over 20.000 tilskuere på 16. mai-kamp.

– Det var synd at Noah ikke fikk noe mål. Nå tok vi fra ham straffen, for statistisk sett er det større sjanse for bom når spilleren som blir felt selv tar straffen, sier Rekdal, og sier at det er gode sjanser for at Holm får ta den neste Rosenborg-straffen.

– Han hadde fått beskjed før den første kampen at han skulle ta straffe. Da var ikke Stefano med. Jeg skjønner at han vil ta den, men det blir mål, og det er det viktigste, sier Rekdal.

– Holm sier dere er litt overtroiske på benken?

– Det ligger vel noe i det, men det er statistisk bevist, sier Rekdal, kjent for nettopp det å være en straffeekspert fra egen spillerkarriere.

STRAFFESCORING: Stefano Vecchia satte straffesparket sikkert forbi Jacob Storevik.

– Så lenge det blir mål, så er det det viktigste, sier en upåvirket Vecchia.

Noah Holm, som foreløpig ikke har fått det til å løsne skikkelig i årets sesong, var kanskje banens beste spiller og fant ro i egen prestasjon.

– Jeg følte meg nesten nyfødt. Jeg fikk vist frem farten og at de tingene fortsatt er der. Selv om jeg ikke scorer, så er det deilig at vi vinner, sier Holm.

– Jeg går herfra med en utrolig god følelse. Jeg viser at jeg fortsatt kan spille på den måten. Jeg følte jeg fikk være veldig aktiv. Jeg kan gå med hodet hevet høyt, sier Holm, og legger til:

– Jeg håper det var gøy å se på Rosenborg spille fotball i dag.