Flindt Bjerg ny Odd-trener

Styret i Odd Grenland har valgt å ansette Ove Flindt Bjerg (59) i et forsøk på å berge plassen i eliteserien.

Sturla Sjem

Publisert: 28.09.07 21:03 Oppdatert: 28.09.07 21:43







SKAL REDDE ODD: Ove Flindt Bjerg. Foto: Scanpix

Det bekrefter Odd Grenlands sportslige leder Hallvar Thoresen overfor VG Nett. Flindt Bjerg er faren til tidligere Odd-spiller Christian Flindt Bjerg.

- Jeg har kjent Ove en god stund. Han er ikke først og fremst ansatt på grunn av sin faglige dyktighet, men fordi han er veldig dedikert til foballen. Det avgjørende var hans engasjement og entusiasme, sier Thoresen til VG Nett.

Dansken har tidligere trent blant andre Bregenz i Østerrike. Han ble hentet til klubben da Bregenz var i tilsvarende situasjon som Odd er i nå, og berget klubben fra nedrykk. Flindt Bjerg har også trent Urawa Red Diamonds og vært sportssjef i FC Tirol.

Samtidig bekrefter Thoresen at Arne Sandstø og Gaute Larsen ble sparket fra klubben, og at de ikke gikk frivillig.

- Det var styret som fristilte trenerne. Det var en vanskelig avgjørelse, men avgjørelsen ble tatt på den bakgrunn at det så ut til å kunne bli vanskelig å berge plassen i eliteserien. Det måtte tas et grep, forteller Thoresen.

Odd har slitt mesteparten av sesongen, og trenerduoens fremtid har stadig vært et tema i mediene. Bare for to dager siden bekreftet Thoresen overfor VG Nett at Larsen og Sandstø satt trygt. Men senere på dagen tapte Odd cupsemifinalen mot Haugesund. Da måtte styret tenke seg om på ny.

- Var cuptapet dråpen som fikk begeret til å flyte over?

- Man kan kanskje si det sånn. Odd kunne fått en voldsom opptur dersom de hadde vunnet den kampen og kommet til cupfinalen, en opptur som også kunne gitt utslag i at laget fikk den gløden som gjorde at man kunne reddet plassen. Istedet ble det en voldsom nedtur, og da følte man det ville bli vanskelig å fortsette med den den samme duoen ut sesongen, sier Hallvar Thoresen til VG Nett.