Landslaget må begynne på nytt

Av Knut Espen Svegaarden

TRØBBEL: Det har vært en svært trøblete høst for landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Bjørn S. Delebekk

Myndighetene stengte den letteste veien til et fotball-VM for Norge - seier i Nations League pulje B. Nå blir det trolig ned i C-puljen igjen, og på mange måter må herrelandslaget starte på nytt i 2021.

Norge er den eneste nasjonen i Europa som nekter landslaget sitt å spille fotballkamper når en enkeltspiller er smittet. Da settes hele laget i karantene, ifølge norske regler, og NFF bryter dermed forskriftene hvis landslaget reiser, mens det i UEFA-protokollen er annerledes: Der går det kun ut over den enkelte spilleren, som settes i karantene.

Er det til å forstå at landslaget nektes utreise, fordi én spiller - Omar Elabdellaoue - er smittet med covid-19?

Det er lettere å forstå begge parter enn den ene parten her. Og det er lettere å forstå begge enn ingen. Alle tenker på seg og sitt. Norge er, som ofte før, annerledes-landet, som går sine egne veier. Jeg skal ikke påberope meg noen ekspert-rolle når det gjelder smittevern. Det overlater jeg til dem som kan det.

Det kan argumenteres begge veier, flere ganger her. Skråsikkerhet er en dårlig idrettsgren. Den passer dårlig i en slik sak, som er veldig styrt av følelser, penger, prestisje - og redsel.

Men avgjørelsen er altså tatt, og det gir ganske mange problemstillinger denne høsten. For landslaget må på mange måter begynne på nytt etter denne avgjørelsen. Kampene mot Romania og Østerrike blir ikke flyttet eller utsatt, de kanselleres. Norges kamper strykes, Norge havner sist i pulja - og rykker ned i C-puljen igjen, akkurat da muligheten var god for å rykke opp i A ...

Det er bare én konsekvens av avgjørelsen de norske myndighetene har tatt. Den verste er at muligheten til en play-off til VM forsvant på corona-veien. Som vinner av Nations League-puljen sin ville Norge fått en ekstra VM-sjanse - hvis det ikke lykkes i den kommende kvalifiseringen.

Den ble strøket på et kontor i Oslo.

Men det er flere konsekvenser: Norge mister viktige poeng til å rykke opp i pulje B på FIFA-rankingen, og dermed skaffe seg bedre muligheter i den kommende VM-kvalifiseringen. Nå blir det i beste fall pulje C - og sjansene for VM synker enda lenger ned i mørket for en, fra før, sulteforet fotball-nasjon.

Noe av det viktigste med disse kampene i Romania og Østerrike var nettopp å skaffe nok poeng til å rykke opp på nivå to før VM-kvalifiseringen. NFF jobber med et nødlandslag for kampen mot Østerrike onsdag, men det er uansett ingen tvil om at dette ikke blir optimale forutsetninger for Lars Lagerbäck.

Veien til VM har automatisk blitt noen mil lengre etter utreise-nekten til Romania lørdag. På mange måter må Norge begynne på nytt i 2021. Spørsmålet er hvem som bør lede dette arbeidet?

Lars Lagerbäck vil neppe huske høsten 2020 med glede.

Tap for Serbia i avgjørende kamp.

Spekulasjon rundt fremtiden hans som landslagssjef.

Krangel med Alexander Sørloth internt.

Krangel med Alexander Sørloth utad.

Irritasjon over lekkasjer.

En mengde forfall, for første gang.

Mistet spillerne fra Eliteserien.

Avlyst treningskamp.

Og til slutt:

Nektet avreise til Romania.

Alt har egentlig gått galt for svensken de 35 siste dagene.

Jeg tror de to kampene i Nations League fort kunne blitt en slags eksamen for Lagerbäck, med tanke på fremtiden. Nå forsvinner trolig den muligheten til å se spillernes reaksjon, på banen, på denne høstens uroligheter, og hvor mye de ønsker å ha svensken som landslagssjef også i 2021.

Og hvor motivert er han etter denne turbulente og vanskelige høsten? Er han det, så er det egentlig ikke noen annen grunn til å bytte han ut enn at det sitter en minst like god kandidat klar i København.

Det realistiske målet for Norges Fotballforbund, ikke minst etter at Nations League-seieren forsvant i pandemien, er nå EM 2024. Det er realistisk. Og da må en landslagssjef få muligheten til å bruke VM-kvalifiseringen til å bygge et lag fram mot det. Det er klart vi ikke skal glemme VM 2022, men realismen sier meg at veien dit er lengre enn folk liker å tenke på.

Det er langt lettere å kvalifisere seg til EM enn VM. Det er fakta.

Dermed tror jeg Norges Fotballforbund tvinges til å ta et valg - i høst/vinter. Ståle Solbakken sier ikke nei denne gangen - hvis tilbudet kommer innen rimelig tid. Klassikeren er, det har historien vist seg, at landslaget bytter sjef midt i en kvalik der landslaget har kommet skjevt ut.

Det har skjedd med de tre siste landslagssjefene, Åge Hareide, Egil Olsen og Per-Mathias Høgmo.

Skjer det samme med Lars Lagerbäck, så er det ikke sikkert at Ståle Solbakken lenger er ledig når vi kommer ut i 2021 og kan opptre som redningsmann - og samtidig ta Norge til EM 2024.

Og da kan NFF fort ha gjort en tabbe.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

