DØDELIG: Cristiano Ronaldo er 35 år gammel, men scorer likevel mål som aldri før. Foto: FERNANDO VELUDO / LUSA

Cristiano Ronaldos elleville rekordjakt: − Milepæler er det han lever for

Cristiano Ronaldo (35) snuser på rekorden til den iranske storscoreren Ali Daei. Den portugisiske superspissen er åtte landslagsmål unna å bli den mestscorende landslagsspilleren gjennom tidene.

Nå nettopp

– De fleste superlativene har vel blir brukt, men jeg merker at jeg blir, om ikke imponert, i hvert fall ekstremt imponert. Han ser like innbitt ut og like bra ut som før. Han er rett og slett imponerende. Det er lett å glemme at han er i den kategorien over eldre spillere i Serie A som gjør det bra, som Zlatan Ibrahimovic og Fabio Quagliarella, sier Strive-kommentator Even Braastad.

For ja, Cristiano Ronaldo blir som alle andre eldre. Portugiseren har rukket å bli 35 år gammel, men viser ingen tegn til å roe ned med det første.

Denne høsten har han igjen vært avgjørende for Juventus. Han står med seks scoringer på fem kamper i alle turneringer, og har også vært ute av spill etter å ha blitt smittet av coronaviruset på landslagssamling.

Lørdag var han i aksjon igjen for Portugal, men gikk målløs av banen. Storkampen mot Frankrike endte med 0–1-tap etter at N’Golo Kanté scoret kampens eneste mål.

Ronaldo får nye muligheter tirsdag kveld når Portugal møter Kroatia i den siste gruppespillskampen i Nations League.

Ronaldo, Portugals store talisman og superstjerne, er landets mestscorende spiller gjennom tidene. Snart kan han bli den mestscorende spilleren på landslagsnivå – gjennom tidene.

Nærmer seg rekord

Ali Daeis rekord som har stått siden 2006 står nemlig for fall. Den gamle storscoreren nettet i sin tid 109 mål for det iranske landslaget. Cristiano Ronaldo står nå med 102, og er med andre ord syv landslagsmål unna å tangere Daei – og åtte unna å slette rekorden.

– Det er helt vanvittige tall. Det er mange som har sagt det før, men det er tall vi har blitt vant til med ham og Lionel Messi de siste ti-tolv årene. Det er skummelt å bli vant til slike tall, for det er vanskelig å levere på det brutale nivået de to har gjort. Og landslagstallene til Ronaldo er jo helt ekstreme, sier Braastad.

Strive-kommentatoren er helt sikker på at Ronaldo tar tittelen, sannsynligvis i løpet av 2021. Og han er i hvert fall helt sikker på at Ronaldo ikke gir seg på landslaget før tittelen er hans.

– Han er en sånn spiller som har mer kontroll på rekorder enn det andre har. Det å være på skuddhold til å skrive enda mer historie er en indre motivasjon for ham. Jeg tror det driver ham videre. Milepæler er det han lever for, sier Braastad.

Det er et spørsmål om når, ikke hvis, Ronaldo tar rekorden, ifølge Braastad. Og da tror han den blir vanskelig å slette.

– Den kan stå minst like lenge som Daei sin. Sikkert lenger også. Den målscorerevnen han har er ekstremt sjelden vare.

VGs tips: Portugal vinner

Nations League, og to store fotballnasjoner i aksjon. Kroatia, tapende VM-finalist for to år siden mot regjerende europamester Portugal.

Det har ikke gått veldig bra for kroatene i denne knalltøffe gruppen med Portugal, Frankrike og Sverige. Kroatene ligger på 3. plass med like mange poeng som svenskene, mens Frankrike troner øverst med 13 poeng. Portugal er gruppetoer med ti. Frankrike skal møte Sverige, og er store favoritter der. Noen gruppeseier er dermed ikke veldig realistisk for Portugal.

Men – de har en svært målsulten Cristiano Ronaldo på laget. Superspissen jakter iranske Ali Daeis legendariske tittel som den mestscorende spilleren på landslagsnivå. Daeis rekord med 109 mål står nok snart for fall: Ronaldo har scoret 102 mål for det portugisiske landslaget, og lite tyder på at han gir seg før tittelen er hans.

Mot et vaklevorne kroatisk landslag kan en målkåt Ronaldo ta nye steg mot rekorden, og ettersom det ikke tilbys noe målspill på Cristiano Ronaldo, går vi for Portugal-seier til to i odds. Han kommer nemlig til å være desperat etter scoringer.

Spillestopp er tirsdag klokken 20.40, og kampen vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Publisert: 16.11.20 kl. 16:12

