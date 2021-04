Sørloth i storform: Scoret to mot Werder Bremen

(Werder Bremen – RB Leipzig 1–4) Etter en utfordrende start på sesongen, har Alexander Sørloth virkelig funnet formen for RB Leipzig.

Scoringene var Sørloths fjerde og femte scoring i tysk Bundesliga denne sesongen, hvorav fire av de har kommet i løpet av de fem siste kampene.

Dani Olmo sendte Leipzig i ledelsen etter 23 minutter. Så var det Sørloth som virkelig skulle vise seg frem.

Etter en drøy halvtimes spill stanget han kontant inn et innlegg fra Christopher Nkunku, før han etter 40 minutter var først på det gode innlegget fra Willi Orban og styrte ballen i mål fra kloss hold.

Pappa Gøran Sørloth var meget fornøyd med det han fikk se.

– Headingen er jo pur klasse. Den er ikke enkel. Den skal han ha honnør for. Det er prestasjon, sier pappa Sørloth til VG.

– Det andre målet er et klassisk målscorer-mål. Han kommer seg i forkant av situasjonen og det er der forskjellen er når man er i siget eller ikke. Nå er det han som er i forkant der, sier han.

Milot Rashica reduserte for Werder Bremen fra straffemerket etter en times spill, men bare to minutter senere scoret Leipzig igjen - denne gang etter at kaptein Marcel Sabitzer enkelt styrte ballen i mål fra ti meter. Det ble også kampens siste mål og dermed 4–1 til Leipzig.

Sørloth har nå scoret fire mål på de siste fem kampene i Bundesliga og virker til å være i storform.

– Han har egentlig vært det siden 1. januar. Så er det det å bruke han rett. Det virker som det skal skje nå. Han har jo vært tålmodig og fått noen muligheter, men det er noe helt annet å få plass fra start og spille 90 minutter, sier Gøran Sørloth.

– Vi har jo opplevd oppturer og nedturer. Vi er ganske stabile og lar oss ikke rive med av oppturer og nedturer. Det er den store styrken til Alexander, at han alltid kommer tilbake og takler medgang veldig bra, mener pappa Gøran.

TO MÅL: Alexander Sørloth jubler etter å ha scoret Leipzigs tredje mål mot Werder Bremen. Foto: Carmen Jaspersen / DPA

Sørloth var den største signeringen for den tyske klubben i overgangsvinduet før sesongen, men hadde kun scoret ett mål i Bundesliga før 27. februar. Da leverte han både scoring og målgivende mot Borussia Mönchengladbach og etter en ny målgivende pasning i den tyske cupen i midtuka, vartet han på ny opp med scoring og målgivende i den påfølgende Bundesliga-runden mot Freiburg.

Spissen imponerte igjen under Ståle Solbakkens første landskamper, hvor han spilte samtlige 270 minutter og scoret to mål i løpet av de tre kampene.

Med lørdagens 4–1-seier borte tok også Sørloth og RB Leipzig innpå Bayern München i kampen om ligagullet i Bundesliga. For der Leipzig hadde full kontroll, sørget en sen utligning fra Union Berlins Marcus Ingvartsen for at det ble 1–1 mellom Bayern og Union og at luken på toppen nå er redusert til fem poeng med seks kamper igjen.

Julian Ryerson spilte de siste 25 minuttene for Union Berlin.