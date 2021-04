Reiten med frisparkperle: − Standarden er satt

(Belgia-Norge 0–2) Det er mer enn fem måneder siden det norske kvinnelandslaget sist spilte en fotballkamp. Det var lett å se mot Belgia.

Av Jostein Magnussen

På den første samlingen siden kvalik-kampen borte Wales 27. oktober i fjor har landslagssjef Martin Sjögren fått gjennomført to ordentlige treninger med sine spillere.

Og der har du litt årsaken til at Norge ikke skremte noen i årets første kamp i Brussel torsdag kveld. Med en uprøvd forsvarsfirer uten Maren Mjelde (skadet) og Maria Thorisdottir (har trøbbel med leggene) fikk Belgia til tider alt for gode arbeidsforhold.

Savnet av kreative Caroline Graham Hansen (har problem med en hæl) var også merkbart. «Caro» og Thorisdottir blir trolig å se på tirsdag. Da venter en motstander av en langt annen kvalitet enn Belgia, Tyskland på Brita-Arena i Wiesbaden.

LITT Å JUBLE FOR: Guro Reiten jubler etter å ha satt inn en perle av et frispark. Emilie Haavi og Ingrid Moe Wold (t.v.) blir med på feiringen. Foto: Francisco Seco/AP

Fikk sin revansj

En som er frisk og rask og spiller jevnlig er Guro Reiten. I kveld fikk hun vist frem venstrefoten igjen. Med et perfekt frispark fra 20 meter sendte hun Norge i ledelsen rett før pause. Chelsea-proffens 11. landslagsmål var av det vakre slaget.

– Veldig digg å få den scoringen, sier Reiten, ifølge NRK.

Hun håper på flere frisparkperler da hun intervjues av fotballforbundet etter kampen:

– Standarden er satt.

Norge gjorde tre bytter i pausen og hevet seg betraktelig i 2. omgang. Karina Sævik hadde et skudd i tverrligger og Amalie Eikeland hadde også en stor sjanse som keeper fikk en hånd på.

Scoringen fikset innbytter Lisa-Marie Utland. Hun økte til 2–0 i 73. minutt da hun ble servert på bakerste stolpe av debutanten Elisabeth Terland.

– Vi vil alltid at det skal se enda bedre ut, men 2-0 er et veldig bra resultat og det er vi fornøyd med, sier landslagssjef Martin Sjögren, ifølge NFF.

Det forrige møtet med Belgia var under EM i Nederland i 2017. Da tapte Norge 0–2 og var i realiteten ute av mesterskapet.

ELLEVE SPILLERE – ELLEVE BOKSTAVER: «Human Rights» – eller menneskerettigheter som det heter på norsk. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Markering for menneskerettigheter

Foran kampen stilte de norske kvinnene opp til lagbilde med påskriften «Human Rights» i hendene, samtidig som de holdt opp fem fingrer – et internasjonal symbol for menneskerettigheter.

Det skjer etter at fotballherrene i slutten av mars markerte på lignende vis før VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

Markeringen skjedde etter at det er avdekket flere menneskerettighetsbrudd hos vertsnasjonen for herrenes VM i 2022, Qatar. Flere i Norge – blant annet tidligere landslagsspiller Tom Høgli – har tatt til orde for en boikott av mesterskapet.

En eventuell norsk boikott av mesterskapet skal avklares på et ekstraordinært fotballting 20. juni.