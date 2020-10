JUBEL: Harry Kane (med skjegg) jubler sammen med Son Heung-min (til venstre for Kane) og de andre Tottenham-spillerne etter deres andre scoring mot West Ham i helgen. Foto: NEIL HALL / X02954

Deeney: − Hvis du ikke har utenlandsk navn, er du ikke verdensklasse

Watford-kapteinen Troy Deeney mener at Harry Kane ikke blir regnet som noen verdensklassespiller, fordi han er engelsk.

Uttalelsen kom i et talkSPORT-intervju torsdag, samtidig som Tottenham forbereder seg til Europa League-kamp mot LASK Linz.

– Hvis du ikke har utenlandsk navn, så blir du ikke satt i kategorien verdensklasse, sa Deeney.

Harry Kane har utrolige fem mål og syv målgivende på de fem ligakampene som er spilt så langt.

Deeney mener at Kane blir oversett fordi han er engelsk og at Tottenham-stjernen er en av de fem beste fotballspillerne i verden.

– Folk setter alltid (Robert) Lewandowski og (Karim) Benzema foran Kane, til tross for at han har latterlig godt målstatistikk for Tottenham, sa Deeney.

Darrent Bent, tidligere Tottenham-spiller, satt også i studio og uttrykte at han var enig med Deeney om at Harry Kane tilhører eliten av spisser.

– Jeg plasserer Harry Kane på lista over verdensklassespisser, sa Bent.

– Men han er ikke på din topp 5-liste, responderte Deeney.

– Nei, ikke topp 5-spillere, innrømmet Darren Bent.

Harry Kane har med sine 12 målpoeng slått Thierry Henrys gamle rekord over å være innblandet i fleste mål i de fem første serierundene av Premier League, skriver Daily Mail.

Listen ser slik ut:

Harry Kane, Tottenham (2020/2021): 5 mål+7målgivende=12.

Thierry Henry, Arsenal (2004/2005): 4 mål+7 målgivende=11.

Wayne Rooney, Manchester United (2011/2012): 9 mål+1 målgivende=10.

Son Heung-min, Tottenham (2020/2021): 7 mål+2 målgivende=9.

Sergio Agüero, Manchester City (2011/2012): 8 mål+1 målgivende=9.

Didier Drogba, Chelsea (2010/2011): 4 mål+5 målgivende=9.

Andy Cole, Newcastle (1994/1995): 6 mål+3 målgivende=9.

Publisert: 22.10.20 kl. 17:06 Oppdatert: 22.10.20 kl. 17:27

