SLO TILBAKE: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth fortsatte storspillet sammen på topp mot Romania. I midten Birger Meling. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Forbannet over kontrasten – slik jobbet landslaget etter Serbia-smellen

ULLEVAAL STADION (VG) Et ungt, offensivt og sprudlende norsk landslag har banket inn ti mål på de tre siste kampene. Dessverre kom kun ett av dem i oppgjøret som betydde overlegent mest.

5–1-seieren over Nord-Irland i oktober og søndagens 4–0-seier over Romania står i sterk kontrast til torsdagens 1–2-tap mot Serbia, som en oppmuntrende påminnelse om potensialet som bor i det norske laget, men en frustrerende erkjennelse av hvor galt det gikk da det handlet om å ta et stort steg mot 2021-EM.

Selv om det ble levert festfotball på Ullevaal stadion mot rumenerne, var det ikke bare positive følelser som strømmet gjennom kroppen til de rødkledde spillerne ved kampslutt.

Martin Ødegaard, som leverte to målgivende pasninger, snakket til TV 2 om at det var «litt surt at vi gjør det i dag og ikke mot Serbia», mens målscorer Alexander Sørloth oppsummerte det slik:

– Jeg sitter og er litt forbanna etter kampen. Vi ser hvor gode vi kan være.

Torsdagens nedtur preget hele den norske landslagsleiren sterkt. Stefan Strandberg, som fikk sjansen fra start som midtstopper mot Romania, sier at det har tatt lang tid for spillerne å komme seg over smellen.

– Vi bearbeidet den Serbia-kampen ganske kraftig. Den gikk hardt inn på oss. Vi skjønner at det norske folk drømmer om å komme til EM, men tro meg, det er ingen det svir mer for enn denne gruppen. Det er noe vi har drømt om siden vi var bitte små, så vi har jobbet hardt. Det var tungt å svelge og vi ble egentlig ikke ferdig med den før sent i går eller i dag tidlig, sier Strandberg til VG.

– Men vi kan ikke ligge og synes synd på oss selv. Vi er nødt til å reise oss, og jeg synes vi gjør det på en jævlig bra måte i dag. Vi viser at vi har karakter i laget og står opp. Vi fikk fikk beskjed om at vi skulle være … hva var det igjen? Størst og vakrest?

– Størst og best i alle fall, retter Lagerbäck med et smil.

De norske spillerne tok selv initiativ til flere møter i forkant av søndagens kamp mot Romania. De ble også delt inn i fem grupper for å bearbeide tankene etter Serbia-kampen.

– Det har vi ikke gjort spesielt ofte. Det var for at de skulle få tenke litt og fundere også, sier Lagerbäck, som forteller at gruppearbeidet handlet om å diskutere og skrive ned tanker om lagets holdninger, forsvarsspill og angrepsspill.

– Vi trengte å lufte litt. Det var mye følelser og frustrasjon etter Serbia-kampen. Jeg tror det hjalp mye inn mot denne kampen. Vi fikk tankene våre litt ned på papir. Vi ser i dag at vi gjør det samme vi skal, men på en mye bedre måte enn mot Serbia, sier Stefan Strandberg.

Under en elleve minutter lang monolog rettet Lagerbäck lørdag fokus mot det han mener er urealistisk store forventninger som bygges av mediene rundt det norske landslaget.

– Jeg tror ikke jeg har noen innflytelse over deres jobb, svarer han på spørsmål om hvordan han mener mediene bør omtale søndagens 4–0-seier.

Men det var kanskje ikke tilfeldig at det var midtstopper Stefan Strandberg og innbytterdebutant Jens Petter Hauge som, til overraskelse blant de oppmøtte, ble plukket ut til å delta på pressekonferansen etter kampen – istedenfor mer forventede navn som tremålsscorer Erling Braut Haaland eller dobbeltservitør Martin Ødegaard.

Publisert: 11.10.20 kl. 21:54