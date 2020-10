FORTAPT: Ole Gunnar Solskjær så vondt bli til verre da Tottenham vant hele 6–1 på Old Trafford. Foto: Oli Scarff / Pool AFP

Mener Solskjær bør få sparken – lanserer Pochettino som erstatter

Ole Gunnar Solskjær (47) har fått hard medfart fra flere hold etter fadesen på Old Trafford. Nå mener flere at nordmannen er «det enkleste problemet å løse» i Manchester United – og at han bør erstattes av Mauricio Pochettino (48).

– Tross alt fokuset på overganger, bør Manchester Uniteds viktigste signering være en ny manager. Den manageren bør, symbolsk nok, være manageren som Mourinho erstattet i Tottenham, skriver Independents anerkjente fotballskribent, Miguel Delaney.

Nordmannen har fått hard medfart fra flere hold etter 1–6-ydmykelsen på Old Trafford. Flere engelske journalister og fotballeksperter mener at man ikke bare kan peke på spillerne.

– Dette ser ikke bra ut for manageren og hans taktikk og coaching, tvitret ESPNs Mark Ogden under kampen.

Ogden støtter Delaney sitt synspunkt og skriver at «det må stilles spørsmål rundt Solskjærs som Manchester United-manager». Også han lanserer arbeidsledige Mauricio Pochettino.

– Solskjær kan kanskje argumentere for at han har fått det beste ut av Anthony Martial og brakt frem det utvilsomme potensialet til Mason Greenwood, men majoriteten av Manchester Uniteds stall har blitt dårligere under hands ledelse, skriver ESPN-skribenten.

Jason Burt i The Telegraph skriver at «dette må være et resultat og en prestasjon som får selv Ole Gunnar Solskjærs sterkeste tilhengere til å slite».

Den som går lengst er nok imidlertid irsk-spanske Miguel Delaney som skriver at Solskjær «aldri har hatt tyngden for en jobb som dette».

– Det er ærlig talt forbløffende at de fortsetter med et eksperiment som er basert på følelser i stedet for noen form for fotballogikk, skriver han.

– Det må ikke nødvendigvis være Pochettino. Han er bare en av mange, mange, mange managere som er bedre enn Solskjær. Dette var en av de kampene som burde gjøre det helt klart for alle, skriver Delaney.

PEKT UT: Tidligere Tottenham-manager lanseres som en potensiell Manchester United-manager. Engelske fotballskribenter mener at Ole Gunnar Solskjær ikke har det som kreves. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Mandag kveld stenger overgangsvinduet. Sagaen om Jadon Sancho er ikke over før deadline har passert, mens Edinson Cavani og Alex Telles virker å være på vei inn portene på Old Trafford, ifølge flere medier.

Men Manchester United-direktør Ed Woodward bør ha mer å tenke på, skal vi tro de engelske fotballskribentene.

– Hvis han ikke har planer om å gjøre en endring på managerkontoret, så kommer det til å være et økende antall som mener at han skulle ha gjort det, skriver Ogden i ESPN.

Ole Gunnar Solskjær har tatt selvkritikk etter den grusomme opptredenen søndag kveld.

– Jeg må strekke armen opp og si at det er min feil. Det er pinlig. Det har såret alle spillerne og meg som manager. Det er min verste dag noensinne, sier han ifølge The Guardian.

