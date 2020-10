FERDIG: Ståle Solbakken er ferdig som København-trener. Her fra en pressekonferanse i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jesper Mathisen om Solbakken-sparkingen: – Han må kontaktes «ASAP»

Lørdag morgen kom nyheten om at Ståle Solbakken er ferdig i FC København. Nå mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at NFF må på banen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Med tanke på hva som skjedde mot Serbia og at en ny kvalik står på trappene, så blir ikke presset mindre på NFF og Lars Lagerbäck, sier Mathisen til VG.

Han var svært overrasket over at Ståle Solbakken fikk sparken i København. Til tross for svake resultater den siste tiden påpeker Mathisen at Solbakken er ansett som en legende i den danske klubben.

les også Ståle Solbakken ferdig i FC København

Men at sparkingen av Solbakken kom på dette tidspunktet, kun to døgn etter Norges tap mot Serbia, mener Mathisen kan være interessant.

– Om Ståle vil så regner jeg nesten med han blir ny landslagssjef nå. Han har både suksess og erfaring på en internasjonal scene. Han må kontaktes «ASAP» (så fort som mulig), sier Mathisen klart.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Her fra en seanse dagen før Norge møtte San Marino i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

4–4–2-mann

Han poengterer at Solbakken også er en 4–4–2-mann som Lagerbäck, men at den nå ledige treneren er mer tilpasningsdyktig og kan variere mer. Han trekker også frem personligheten og motivatoren i Solbakken.

– Nå røk vi mot Serbia, og da er nok tiden for et nytt prosjekt inne. Det er en spennende generasjon på vei opp og frem nå. Jeg tror med Solbakken inn så vil man også se en ny stamme. Det har vært noen klippekort som har vært uforståelige under Lagerbäck. Det er jo spillere som har vært uten særlig mange minutter, og til med noen uten klubb som har vært bankers i laget, forteller TV 2-eksperten.

les også Eggen om landslaget: – Må huske at fotball er et lagspill

– Dette betyr at en god kandidat er ledig om og hvis det skjer noe med Lars. Lagerback skal gi seg på et tidspunkt, men jeg tror ikke det blir i dag eller i morgen. Lars har løftet det norske landslaget et hakk, men heller ikke han har knekket koden med å ta det neste steget. Det har stått litt på stedet hvil i det siste. Jeg aner egentlig ikke hva NFF tenker, sier Kjetil Rekdal, som også er svært overrasket over at Solbakken nå er ferdig i København.

– Jeg ser ikke at den tunge sesongstarten er nok til å fjerne en trener som har vært en bauta for FCK i mange år. Men kanskje har begge parter funnet ut at alt har en ende, og den kommer nå.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden skrev fredag at «hvis Lagerbäck ikke lykkes, så sitter det en mann i København som bør være Norges neste landslagssjef - enten i 2021 eller senest 2022».

Tidligere denne måneden svarte Solbakken på kritikken med en tirade til danske Eurosport:

Vært aktuell tidligere

Lars Lagerbäck (72) har kontrakt med Norges Fotballforbund til Qatar-VM i 2022. Men etter tapet mot Serbia denne uken åpnet han for å tre til side.

– Jeg har ikke et problem med å tre til side hvis arbeidsgiveren vil det eller om jeg skulle komme frem til det selv, sa Lagerbäck til VG på pressekonferansen etter 1–2-tapet mot Serbia som knuste den norske EM-drømmen.

NFF har to ganger tidligere forsøkt å få Solbakken som landslagstrener. Han ble i november 2009 presentert som kommende norsk landslagstrener fra 1. januar 2012, men han rakk aldri å begynne i den jobben ettersom han i mai 2011 ble trener for FC Köln.

les også Lagerbäck havner under lupen ut 2020

Rundt årsskiftet 2016/17 var det igjen samtaler mellom Solbakken og NFF. I januar 2017 sa Solbakken nei til videre forhandlinger med Norges Fotballforbund om å ta over det norske landslaget.

– Jeg har hatt vondt i magen i 14 dager på grunn av den situasjonen her. Jeg har hatt to møter med NFF, og jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sa Solbakken til VG.

1. februar 2017 ble i stedet den svenske suksesstrener Lars Lagerbäck presentert som ny norsk landslagssjef.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt fredet i et intervju med VG fredag Lars Lagerbäck som landslagssjef. VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med ham lørdag.

Publisert: 10.10.20 kl. 10:09

Les også