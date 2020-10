HEDRES: England- og Manchester United-spiss Marcus Rashford. Foto: Justin Setterfield / AFP

Rashford hedres av dronningen

Marcus Rashford er tildelt den britiske ridderordenen MBE for sin innsats for å sikre mat til skolebarn.

– Jeg er utrolig beæret og ydmyk. Som en ung svart mann fra Wythenshawe, trodde jeg aldri jeg skulle ta imot en MBE. Og i hvert fall ikke en MBE i en alder av 22, sier Manchester United-spissen i en uttalelse.

– Dette er et veldig spesielt øyeblikk for meg og min familie, og spesielt for min mor, som egentlig er den som fortjener utmerkelsen, sier han videre.

Rashford lyktes før sommeren i å overtale den britiske regjeringen til å ta en politisk u-sving for sitt program for skolemat under nedstengningsperioden i forbindelse med coronaviruset.

Det sikret at barn i nød også fikk mat i løpet av sommeren.

I ettertid har den engelske landslagsspilleren også bygget opp en arbeidsgruppe mot barnefattigdom, og fått med seg noen av Storbritannias største matvarekjeder på laget.

I september fikk Rashford en utmerkelse fra PFA, den engelske spillerunionen, for sin innsats.

I forbindelse med mottagelsen av prisen understreker Rashford at kampen mot barnefattigdom ikke er over.

– Kampen for å beskytte våre mest sårbare barn er langt fra over. Jeg ville ikke gjort alt jeg kunne for mitt samfunn og familiene jeg har møtt og snakket med hvis jeg ikke benyttet denne muligheten til å be statsministeren, som anbefalte meg til denne utmerkelsen, om å støtte barna våre også gjennom oktober, sier Rashford.

Publisert: 10.10.20 kl. 00:27

