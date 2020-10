Tenåring til sykehus etter fotballkamp: – Vi tar sterk avstand

En aldersbestemt fotballkamp mellom lag fra to klubber i Oslo fotballkrets måtte avbrytes etter at en spiller ble slått ned og sendt til sykehus.

Nå nettopp

Den aktuelle fotballkampen ble spilt tidligere denne uka. Politiet fikk allerede mens kampen pågikk melding om munnhuggeri mellom to spillere som endte i slåsskamp. Kampen ble deretter avbrutt, ifølge politiet.

– Det hele startet som munnhuggeri mellom to spillere. En av spillerne ble slått i bakken av folk fra bortelaget, og han måtte beskytte seg mot gjentatte slag fra spillere på det andre laget mens han lå på bakken, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

VG har skrevet mye om utfordringer knyttet til voldelige hendelser i norsk breddefotball. Les mer om hvordan Norges Fotballforbund vil stoppe volden.

Den fornærmede tenåringen ble kjørt til Akershus universitetssykehus hvor han fikk behandling for volden han ble utsatt for. Ifølge politiet skal vedkommende ha fått moderate skader.

Politiet har nå startet etterforskning med sikte på straffeforfølgning av voldsutøverne.

les også Vold i fotballen: Det trengs en dugnad

Lagleder: – Uoversiktlig situasjon

Laglederen for bortelaget sier til VG at han selv sto på motsatt side av fotballbanen, og at han ikke fikk med seg alt som skjedde.

– Jeg kan bekrefte at det var en form for slagsmål, og at det er veldig mange involvert i episoden, uten at jeg vet nøyaktig hvor mange som var aktive, sier han til VG.

Ifølge politiet skal vitner ha sagt at lederne for bortelaget ikke gjorde noe forsøk på å roe ned gemyttene, og at det var publikum som til slutt måtte gripe inn.

– Treneren vår løp bort for å prøve å roe ned spillerne, men situasjonen fremsto på det tidspunktet uoversiktlig, sier laglederen.

Han forteller at dommeren blåste av kampen. Både spillere, tilskuere og lagledere skal ha forlatt fotballbanen rolig. Laglederen sier han er overrasket over politiets fremstilling av hendelsen.

– Jeg oppfattet ikke situasjonen som dramatisk og alvorlig, og var ikke klar over at noen var blitt slått ned og måtte til legesjekk - og at politiet ble tilkalt.

les også Landets største fotballkrets innrømmer at de burde rapportert voldsepisoder

Klubbleder: – Helt uakseptabelt

Lederen for klubben bortelaget tilhører sier idrettslaget tar sterkt avstand fra alle former for vold.

– Det er helt uakseptabelt at slikt skjer på fotballbanen, og vi tar selvfølgelig fullstendig avstand fra det som skjedde, sier han til VG.

Klubblederen var selv ikke til stede på kampen, men har fått beskrevet situasjonen av laglederen i etterkant.

– Vi oppfattet ikke at situasjonen var så alvorlig, og at det hadde skjedd noe dramatisk, sier han.

Han opplyser at de foreløpig ikke har fått snakket med spillerne, men sier de vil samarbeide med politiet for å kartlegge hva som har skjedd.

– Vi har ikke helt oversikt over situasjonen, men skal ha et møte med spillerne hvor vi skal prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Vi stiller oss tilgjengelig for politiet og hjelper til med å oppklare dette, sier klubblederen.

– Hvordan vil dere håndtere saken videre?

– Det er for tidlig å si, da vi enda ikke har fått snakket med spillerne. Hvis det stemmer at en våre spillere har begått det som han blir beskyldt for, så skal vi selvfølgelig ta ansvar, og spilleren vil få sanksjoner i henhold til idrettens regelverk, sier han.

Den fornærmede tenåringen ble utskrevet fra sykehuset i natt. Det bekrefter fotballederen for hjemmelaget overfor VG.

– Det viktigste for oss akkurat nå er å ivareta både han og resten av fotballaget, sier han.

Han sier de har innkalt til en debrief i morgen, og har også varslet Oslo fotballkrets om hendelsen.

les også Åpner for voldskrav til norske fotballklubber

Oslo fotballkrets: – Vil følge opp saken

Norges Fotballforbund (NFF) varslet i februar at de ville slå hardere ned på vold på norske fotballbaner. Det kom etter at VG høsten og vinteren 2019 kom med flere avsløringer om vold i lavere divisjoner.

Dette var blant tiltakene som ble lagt frem:

Fotballforbundet skal som organisasjon politianmelde alle volds- og trusselsaker som er så alvorlige at de fører til tre måneder utestengelse eller mer.

Fotballforbundet skal skjerpe de interne straffene for volds- og trusselhendelser. Hvor mye strengere straffene til slutt blir, bestemmes på neste forbundsstyremøte.

Fotballforbundet skal årlig oppsummere omfanget og utviklingen av vold og trusler i fotballen.

les også VG AVSLØRER: Utestengt for vold – spilte likevel

Daglig leder i Oslo fotballkrets, Tore Jarl Bråteng, sier at de vil følge opp saken i henhold til Norsk Fotballforbunds retningslinjer for vold og trusler i fotballen.

– Vi påbegynner saksbehandling mandag morgen, og kommer til å innhente fakta fra alle berørte parter og dommerressurser som har vært til stede på kampen, sier han til VG.

Han understreker at han ikke kjenner til alle detaljer i saken, men sier på generelt grunnlag at de ser alvorlig på all form for vold i fotballen.

– Det er svært uakseptabelt og uønsket og noe som ikke hører hjemme i fotballens verdigrunnlag. Når ting sklir ut på den måten, så er det svært ødeleggende for fotballens posisjon og noe alle må til hjelpe til med å bekjempe, sier Bråteng.

Publisert: 10.10.20 kl. 14:07

Les også