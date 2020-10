FRUSTRERT: Branns Kristoffer Barmen var fortvilet under og etter kampen borte mot Mjøndalen. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Brann-profil forbannet etter nytt tap: − En grusom opplevelse

MJØNDALEN (VG) Brann er seks poeng unna direkte nedrykksplass, etter bare én seier på de åtte siste kampene. Etter 2–0-tapet for Mjøndalen har Kristoffer Barmen (27) fått nok.

– Det var f****dårlig. Det er en grusom opplevelse å tape her. Vi har vært inne i en ræva periode i det siste. Vi vinner ikke fotballkamper. I dag skulle vi endelig snu det etter et litt tøft kampprogram, men vi fortsetter å tape. Det er helt jævlig, sier Barmen til VG.

– Dere har én seier på de siste åtte kampene etter at Kåre Ingebrigtsen tok over. Hvordan ser du på de siste ni?

– Det gøyeste jeg vet, er å vinne fotballkamper. Det har vært jævlig lite gøy i det siste. Vi må opp og frem hvis det skal bli en levelig høst. Ellers er det bare å gå i dvale. For det her kan vi ikke holde på med, sier Brann-spilleren i dette intervjuet:

Kjempet til ingen nytte

Scoringer av Mjøndalen-spillerne Martin Rønning Ovenstad (26) og Isaac Twum (22) var nok til å påføre et skadeskutt Brann-lag deres femte tap på de åtte siste matchene.

Nå skiller det bare seks poeng ned til nettopp Mjøndalen som ligger nest sist i Eliteserien.

– Frykter du at det kan bli Obos-ligaen neste år?

– For å være helt ærlig, har jeg ikke sett på tabellen på flere måneder. Vi har vært en middelhavsfarer i hele år. Nå er vi kanskje havnet ned i sumpen, så det er på tide å oppdatere seg og ta innover seg det som skjer nå. Vi har ingenting i bunnen å gjøre. Vi må vise oss fra vår beste side fremover, sier Barmen, som debuterte for A-laget helt tilbake i 2011.

– Hvorfor fungerer det ikke?

– Det er mange grunner til det. Vi er i hovedsak «okay» i bane- og grunnspillet, men vi mangler det siste lille foran både vårt eget mål og motstanderens mål. Det må vi alle ta ansvar for. Vi skaper ikke nok sjanser og vi slipper inn for lette mål.

– Hva irriterer deg mest med måten dere fremstår på?

– Det er så mye at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Men det er ting som er bra også. Det er lett å svartmale alt etter et tap. Det blir litt følelser her etterpå. Det er vanskelig å si, sier Barmen.

KRIGET: Barmen forsøkte å hjelpe Brann på Consto Arena, uten å lykkes. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Skuffet Ingebrigtsen

Branns trener var også frustrert over at laget gikk på et nytt tap. Ingebrigtsen har bare tatt 0,63 poeng i snitt per kamp siden han tok over fra Lars Arne Nilsen i august. Hans sparkede forgjenger leverte til sammenligning et poengsnitt på 1,25.

Ingebrigtsen erkjenner at laget har problemer.

– Hvis vi ikke scorer mål, rykker vi ned. Vi må opp i ringene og ha folk på banen som har lyst til å score mål. Det har vært et problem for oss ganske lenge. Vi har skapt godt med målsjanser, men vi er ikke tøffe nok og villige til å ofre nok. Kanskje har ikke jeg som trener heller vært klar nok slik at spillerne forstår hvordan vi ønsker det, sier Ingebrigtsen til VG.

Mjøndalen-spiller Christian Gauseth hevder på sin side at bergenserne er for gode til å rykke ned.

– Det er ikke noe drama for Brann. Det er så mye kvalitet i det laget der, at det er jeg ikke bekymret for. Vi har derimot en lang vei å gå. Vi trengte denne gnisten som får bålet til å begynne å ulme litt. Det var en ren nødvendighet. Det gjør at folk begynner å smile litt og tro at vi kanskje ikke er døde enda, sier Gauseth, som lørdag ble kalt for «den største drittsekken av dem alle» i Mjøndalen av sin egen trener, Vegard Hansen.

